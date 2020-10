Questo cuscino Xiaomi vi fa passare il mal di collo e costa 20€

L'accoppiata fra Xiaomi e Momoda è nata per la realizzazione di prodotti che, come questo nuovo cuscino, sono pensati per il massimo relax. In precedenza abbiamo visto il lancio di un casco massaggiante dalle sembianze di un visore VR, di poltrone avvolgenti full-body e di tanti altri prodotti. Parlando di cuscini, negli scorsi mesi ne era stato lanciato uno pensato per massaggiare glutei e fianchi, mentre questo è pensato per collo e giunture.

Xiaomi e Momoda di nuovo assieme per un nuovo cuscino in grafene

Questo cuscino Xiaomi, nuovamente prodotto da Momoda, è realizzato in viscolatex, con materiali morbidi adatti per accogliere il collo o gli arti del corpo. Questa caratteristica è accentuata dalla stessa forma adottata, con un incavo in cui far appoggiare la superfice che vogliamo far rilassare. Purtroppo nel corso della vita siamo soliti assumere delle posizioni che, alla lunga, finiscono per infliggere dolore al corpo, se non vere e proprie malformazioni.

Oltre alle forme ad hoc, all'interno del cuscino Xiaomi Momoda è stata inserita una lastra di grafene. Questo materiale permette di riscaldare l'area preposta ad alleviare il dolore delle giunture, con tre livelli di temperatura: 43,1° C, 46,3° C e 50° C. Per impostarla c'è un apposito controller USB che si può poi collegare tramite cavo, anche per la ricarica.

Originariamente venduto su YouPin al costo di 79 yuan, circa 10€, è disponibile anche su Aliexpress per il costo di 21€.

