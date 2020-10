OnePlus: fastidioso bug per la Galleria nella OxygenOS 11

In seguito al lancio dell'ultimo OnePlus 8T, alcuni utenti stanno lamentando un bug presente all'interno della OxygenOS 11. Il nuovo modello monta l'ultima OxygenOS 11 basata su Android 11, una UI che ha polarizzato la community visti i diversi cambiamenti apportati. Ma al di là di ciò, il problema software in questione riguarda la Galleria, con l'app multimediale che sta restituendo agli utenti colpiti un messaggio d'errore imprevisto.

Gli utenti OnePlus stanno segnalando un bug della Galleria nella OxygenOS 11

Il bug della Galleria nella OxygenOS 11 di OnePlus comporta la comparsa del seguente messaggio:

“Download expansione file

For more features and services, please download the expansion file (approx. 44 MB). It's recommended to use Wi-Fi for downloading. Data charges may apply.“

In poche parole, l'app Galleria della OxygenOS 11 chiede agli utenti di scaricare dei files aggiuntivi dal peso di circa 44 MB. Tuttavia, pur cliccando sul tasto “Download“, non viene scaricato nessun file ed il pop-up scompare senza alcunché. Ma basta navigare all'interno della Galleria per farlo comparire nuovamente e dare vita ad un fastidioso loop.

Le segnalazioni da parte degli utenti colpiti dal bug sono diverse (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7) e sembrerebbe riguardare perlopiù OnePlus 8T, ma ci sono anche casi relativi a OnePlus 8 e 8 Pro. A questo punto non resta che attendere che gli sviluppatori OnePlus mettano una pezza a questo piccolo intoppo.

