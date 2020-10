Sapevamo già della possibile esistenza di una cosiddetta Qualcomm Edition per Realme C15, il cui nome scopriamo essere Realme C15s. Dopo essere stato presentato ufficialmente durante l'estate, lo smartphone di fascia medio/bassa sta per essere rinnovato con un nuovo impianto hardware. Anziché affidarsi alla piattaforma MediaTek, lo smartphone si baserà su un SoC Qualcomm della serie Snapdragon, una delle prime volte nelle serie low-cost dell'azienda.

Aggiornamento 28/10: Realme C15s compare su Geekbench. Trovate tutti i dettagli nell'articolo.

Realme C15s è in arrivo e sarà la tanto apprezzata Qualcomm Edition

Questa sarà la novità principale del nuovo Realme C15s, con la quale distanziarsi dal già esistente Realme C15. Non sappiamo ancora quale sarà il chipset specifico per questo smartphone, ma in nostro aiuto arriva Geekbench, mostrando specifiche e punteggi. Questo dispositivo, indicato come “Realme RMX2195”, mostra un SoC con cluster inferiore pari a 1,80 GHz e 4 GB di RAM, con punteggi di 253 punti in single-core e 1.230 punti in multi-core. La piattaforma hardware “bengal” indicata ci fa scoprire che il chipset dovrebbe essere lo Snapdragon 460.

Per il resto, la scheda tecnica di Realme C15s non dovrebbe subire grossi stravolgimenti, a partire dai tagli di memorie da 3/32 GB e 4/64 GB. Le colorazioni previste sono due, Power Blue e Power Silver, mentre le restanti specifiche includerebbero di nuovo una 6.000 mAh con ricarica a 18W. Il suo lancio è previsto nei prossimi giorni, perciò non manca molto al suo debutto ufficiale.

