OnePlus TV Q/U: con il nuovo aggiornamento arriverà il MultiCast, e non solo

OnePlus ha deciso da qualche mese a questa parte di lanciare sul mercato alcuni modelli di Smart TV. Negli ultimi anni, infatti, questo settore è cresciuto parecchio e la domanda è aumentata, motivo per cui diversi brand si sono mossi in tale direzione. Da parte del brand cinese, quindi, sono stati lanciati i primi modelli di OnePlus TV, con le serie Q e U. Ora, dunque, queste sono pronte a ricevere un ulteriore aggiornamento, che porterà su tali dispositivi la modalità MultiCast.

OnePlus TV si aggiorna, con il pacchetto OTA6

Non avevamo dubbi che OnePlus avesse continuato a seguire da vicino le proprie Smart TV, rilasciando sempre nuovi aggiornamenti. Così, infatti, è stato. OnePlus TV Q e U riceveranno nelle prossime ore un update, che porterà con sé alcune interessanti novità. Su tutte, dunque, avremo la possibilità di connettere contemporaneamente ben 4 dispositivi alla TV, tramite il MultiCast. Una funzione che potrebbe tornare utile, ad esempio, nei giochi multiplayer.

Arriveranno nuove funzionalità per OnePlus Connect, così come l'ottimizzazione in fase di trasmissione dello schermo con Miracast e MultiCast. Questo update, dunque, prenderà il nome di OTA6, basandosi fondamentalmente su quello rilasciato già questa estate. All'interno di OxygenPlay, quindi, verrà introdotta una nuova voce, ovvero “My Videos” che includerà la cronologia delle visualizzazioni e tanto altro. Vi ricordo, però, che questo aggiornamento per le serie Q e U arriverà a novembre.

