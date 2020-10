OnePlus 8T: prima immagine della CyberPunk 2077 Edition

Dopo la presentazione ufficiale della scorsa giornata, oggi OnePlus 8T è stato presentato in Cina assieme alla Cyberpunk 2077 Limited Edition. In vista del lancio del tanto atteso nuovo capitolo videoludico di CDPROJEKTRED, le due aziende hanno collaborato per la realizzazione della speciale edizione dello smartphone.

Aggiornamento 29/10: il CEO ha postato una nuova immagine teaser. La trovate a fine articolo.

Il teaser ufficiale ci svela l'esistenza di questo OnePlus 8T Cyberpunk 2077 Limited Edition, seppur senza rivelarcene le fattezze. Il video vuole stuzzicare l'immaginazione degli appassionati, facendoci immaginare uno smartphone che sfoggerà un look ancora più futuristico.

Nella clip ci viene mostrato un sistema CCTV all'interno di Cyberpunk 2077, con quattro inquadrature che potrebbero simboleggiare la quad camera di OnePlus 8T. A metà clip si vede quello che sarà lo smartphone, ma soltanto nella sua parte frontale, senza svelarci come sarà fatta la back cover. Possiamo avere un assaggio della UI, quasi sicuramente modificata nell'estetica per riprendere gli stilemi dell'universo cyberpunk.

E se OnePlus 8T Cyberpunk Limited Edition comparisse non soltanto nella realtà ma anche nel videogioco, con una collaborazione ancora più capillare? Il gioco uscirà il 19 novembre, mentre l'inizio dei preordini dello smartphone inizieranno il prossimo 4 novembre, ad un prezzo non ancora annunciato. Non si sa nemmeno se le vendite rimarranno vincolate alla Cina o meno.

Nel mentre attendiamo di sapere se verrà venduto in Italia e a quale prezzo, vi ricordiamo la nostra recensione di OnePlus 8T. Nel caso foste interessati, in questo articolo vi spieghiamo dove acquistarlo, assieme ai nuovi case ufficiali. Non a caso, il nuovo Quantum Bumper Cyborg Cyan sembra uscire proprio dal mondo di Cyberpunk 2077.

Primo avvistamento | Aggiornamento 29/10

Il CEO Pete Lau ha postato un'immagine teaser su Weibo, nella quale possiamo avere un assaggio di quello che sarà OnePlus 8T Cyberpunk Edition.

Si tratta di un'immagine parziale del telefono (che abbiamo ingrandito per maggiore chiarezza) ma che ci dà modo parziale di capire come sarà. E secondo quanto traspare nel teaser, vediamo un OnePlus 8T modificato e non poco rispetto al modello standard. La colorazione appare grigia, con una texture non uniforme e degli accenti gialli, e contiene un riquadro rialzato nel quale troviamo delle scritte relative a Cyberpunk 2077. Non è chiaro se questo sia lo stesso riquadro della fotocamera: se così fosse, parrebbe che il modulo fotografico sia stato alterato per l'occasione. Non vediamo l'ora di scoprire cosa abbiano in serbo per noi OnePlus e CDPROJEKTRED.

