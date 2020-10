Abbiamo imparato a conoscere la Cina tecnologica attraverso i loro dispositivi, specialmente smartphone. Ma con il tempo, si sono aperti a prodotti molto più domestici, come le smart TV, oggi uno dei punti di forza di Xiaomi a livello Globale, in India per OnePlus e Realme, ma a breve anche per OPPO in Cina. La domanda è però: perché hanno iniziato a produrre smart TV?

Xiaomi, OPPO, OnePlus: ecco perché le smart TV affascinano tanto

L'interesse di questi brand per le smart TV (Xiaomi, OPPO, Realme, OnePlus ecc.), nasce dal voler accattivare ancor più la loro utenza, si sono lanciati anche in settori per loro nuovi, pieni di competitor storici e sempre agguerriti. Questo però, non vuol dire che non portino innovazione. E qui entra in gioco l'enorme esperienza di questi player nel settore dell'integrazione smart, dato che proprio con gli smartphone riescono a creare un'interazione totale tra utente e televisore.

Se prendiamo ad esempio la proiezione dello stesso smartphone sulla smart TV, pensiamo alla Chromecast integrata, ma anche le interazioni che Xiaomi ha fatto in patria con la MIUI for TV 3.0, ci rendiamo conto che questa interazione non può far altro che far virare l'utenza verso brand di questo tipo, piuttosto che altri magari “meno” smart in quanto non OEM di smartphone.

E questo, ovviamente, si riflette anche sulle vendite dei telefoni stessi, cosa che guardano più da vicino OnePlus e OPPO, che dichiaratamente vorrebbero aprirsi ad ecosistemi completi come hanno fatto Xiaomi e Realme, che da giovane candidata si è portata già avanti per le larghe e innovative vedute del suo CEO Madhav Sheth.

Insomma, vincere aiuta a vincere e se con gli smartphone questi produttori vincono quotidianamente, è palese che le smart TV sono un incentivo importante verso un dominio di mercato che fino a qualche anno fa sembrava impensabile, ma pare che la spinta sia stata ormai data.

