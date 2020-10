Xiaomi Mi Pai è la rivale della Chromecast e potete averla per 47€

Una possibile alternativa alla Chromecast si chiama Xiaomi Mi Pai, l'ennesimo intrigante dispositivo della casa asiatica. Il suo scopo è quello di fungere da proiettore wireless ma, anche se assomiglia al dongle di Google, il suo funzionamento è piuttosto differente. Abbiamo non uno ma due dongle con presa USB Type-C ed HDMI, i quali comunicano fra loro per trasmettere senza cavi i propri dispositivi.

Aggiornamento 29/10: da oggi è possibile acquistare Xiaomi Mi Pai da Aliexpress. Trovate il link a fine articolo.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi Mi Flood Guard è il gadget che vi salva dai disastri in casa

Xiaomi lancia Mi Pai, un dispositivo che si sostituisce alla Chromecast di Google

Xiaomi Mi Pai si presenta come un prodotto più flessibile rispetto alla Google Chromecast, non vincolando l'utente ai dispositivi compatibili con il protocollo Wi-Fi utilizzato. Anche perché utilizzare Mi Pai non richiede nessuna connessione wireless: un dongle funge da trasmittente, l'altro da ricevitore, mettendo così in comunicazione un dispositivo con uno schermo tramite una rete Wi-Fi auto-generata (anche a 5 GHz).

Per esempio, è possibile collegare il dongle al proprio smartphone e l'altro alla TV per avere lo schermo del telefono sul grande schermo. Lo stesso si può fare con un notebook ed un monitor esterno: l'importante è che il dispositivo da collegare al trasmittente abbia una porta USB Type-C. I sistemi operativi supportati sono Android, Windows 7 e superiori e macOS 10.10 e superiori, mentre l'output supportato è in Full HD a 60 Hz.

Inoltre, una funzionalità molto utile è la possibilità di combinare più Xiaomi Mi Pai, potendo così proiettare più smartphone e/o notebook assieme. Il tutto ad un costo per coppia di 299 yuan, pari a circa 37€, ma per il momento unicamente in Cina.

Aggiornamento 29/10

A pochi giorni di distanza, Xiaomi Mi Pai è disponibile all'acquisto su Aliexpress ad un costo di 47€.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu