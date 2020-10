È passato ormai un mese dalla presentazione della nuova interfaccia proprietaria di Huawei, EMUI 11. Da lì, i top gamma della casa elettronica cinese attuali hanno già avviato il programma della Beta della EMUI 11 e presto si aggiungeranno altri modelli, tra cui la serie Huawei P30 e Mate 20, sia in Cina che poi su scala globale.

Huawei: le Beta EMUI 11 per la serie P30 e Mate 20 arriveranno presto, sono in fase di sviluppo

Secondo quanto riporta la fonte, la versione 11 della EMUI per i top gamma 2019 di Huawei, P30/P30 Pro e Mate 20/20 Pro/20 X sarebbe in fase di sviluppo, ma che la versione Beta dovrebbe essere presto in fase di reclutamento per poi partire con il programma di prova. Questo, per gli smartphone sopracitati, sarà il quarto minor update dell'interfaccia del brand, considerando poi che potrebbe arrivare anche l'aggiornamento per HarmonyOS, previsto per il 2021 per i modelli con gli ultimi Kirin integrati nei top gamma Huawei.

Attualmente non abbiamo una vera e propria data di uscita della Beta della versione 11 per gli utenti possessori della serie Huawei P30 e Mate 20, ma è chiaro che potrebbe dare una spinta maggiore ai top gamma con ancora i Servizi Google, che direbbero ancora la loro se aggiornati con la giusta regolarità.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu