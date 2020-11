Sebbene i prodotti smart della sua catena ecologica siano ormai migliaia e la stessa comprenda decine di partner, il pensiero di Xiaomi è rivolto espressamente all'IoT che li muove, tanto da andare a chiudere un importante accordo per realizzare un laboratorio dedicato.

Xiaomi e Tell Labs insieme per il laboratorio IoT che sorgerà nell'Industrial Park del brand

L'accordo di Xiaomi per il laboratorio IoT nasce insieme al laboratorio terminal dell'Istituto cinese di tecnologia per l'informazione e la comunicazione, in breve Tell Labs. Questo porterà alla nascita del futuristico “Xiaomi & Tell Intelligent Internet of Things Joint Laboratory” che concentrerà un team per gli scenari più tipici in cui implementare nuove tecnologie con l'Internet delle Cose, come smart home e smart office.

Il laboratorio smart sarà istituito nello Xiaomi Industrial Park di Yizhuang, nell'area di Pechino. Qui ci saranno supporto e guida tecnica, interpretazione degli standard e personalizzazione. Questo processo porterà il brand ad ampliare la propria piattaforma AIoT che conta già 271 milioni di dispositivi connessi ed è in più di 56 milioni di case nel mondo.

