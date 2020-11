Se ne parla ormai da diversi mesi, ma Xiaomi non ha ancora rivelato nulla sul prossimo Mi MIX. Molti leaker hanno provato, in questo periodo, a fantasticare riguardo tale device, captando diverse informazioni in giro per il web, senza troppi risultati. Non siamo ancora sicuri del fatto, infatti, che tale dispositivo sia davvero tra i piani dell'azienda cinese. Nonostante questo, nelle ultime ore, pare che Mi MIX 4 sia comparso in un'immagine reale, mostrando il suo design.

Aggiornamento 04/11: arriva una nuova smentita per il debutto del Mi MIX 4 nel 2020, ma il leaker DigitalChatStation anticipa le novità per il prossimo anno. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Mi MIX 4 prende ispirazione da Mi MIX Alpha?

Dando un'occhiata al design di questo prodotto, possiamo dire che prenda forte ispirazione da Mi MIX Alpha. Sono quasi identiche le linee di questi due prodotto, con Mi MIX 4 che mostra un display che occupa quasi tutta la superficie frontale. Non sappiamo, però, se in questo caso venga utilizzata una selfie camera sotto il display.

Vediamo come sulla parte frontale trovi spazio una quad-camera, coadiuvata dalla presenza del flash LED. Questa parte, nello specifico, è quasi identica a quella mostrata da Mi MIX Alpha qualche mese fa. Sfogliando meglio tra le informazioni a nostra disposizione, però, vediamo come tale immagine sia in realtà presa da un vecchio render di maggio, assolutamente identico a quello attuale. Che sia arrivato il momento di presentare al pubblico questo prodotto? Ancora non lo sappiamo, ma speriamo davvero che arrivi presto sul mercato.

Niente Xiaomi Mi MIX 4 nel 2020 ma quello che è in arrivo ha dell'incredibile

Nonostante il tira e molla degli ultimi mesi tra smentite e riconferme, sembra che sia meglio dimenticare il presunto Xiaomi Mi MIX 4 e pensare ad altro. Almeno questo è il consiglio del leaker cinese DigitalChatStation, vera e propria autorità del settore, il quale riferisce che non arriverà un nuovo modello della serie MIX a stretto giro. L'insider entra ancora di più nello specifico “confermando” che non ci sono dettagli sulla produzione di massa per dispositivi della serie.

Insomma, sembra che almeno per il momento la gamma MIX non riceverà nuove aggiunte. Nonostante ciò il leaker non ci lascia nello sconforto e anticipa le novità in arrivo per il 2021. Secondo DigitalChatStation, sarà un anno particolarmente intenso per Xiaomi, con il debutto di uno smartphone pieghevole (che di piega verso l'interno e con un pannello 2K), l'arrivo di device con fotocamera sotto il display ed una nuova tecnologia di ricarica rapida da 200W.

