Huawei Mate 40 è stato rilasciato e, con esso, la nuova EMUI 11, di cui adesso abbiamo una roadmap, sia per l'aggiornamento Beta che quello Stable. Non si tratta di una lista ufficiale, pertanto prendiamola per quello che è, ma arriva da una fonte abbastanza attendibile. Al suo interno sono elencati vari modelli di punta, ovvero le serie Huawei P40, P30, Mate 20 e Mate 30, ma anche Nova 5T e Mate XS.

Compare la roadmap della EMUI 11 Beta per gli ultimo modelli di punta di Huawei

L'altra premessa che va fatta è che questa roadmap della EMUI 11 fa riferimento al territorio turco, non proprio quello italiano. Tuttavia, solitamente le release in Turchia coincidono più o meno con quelle per l'Europa, quindi è un dato da tenere in considerazione. Vediamo quali sono le date indicate, prima per il rilascio Beta e poi per quello Stabile:

EMUI 11 Beta

14/10 – Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 Pro

09/12 – Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro, Nova 5T

??? – Huawei Mate XS, Mate 20 X 5G

Se saranno confermate, significa che il 9 dicembre avrà inizio la seconda fase di roll-out della EMUI 11 Beta su Huawei P30, P30 Pro, Mate 20, Mate 20 Pro e Nova 5T. Non c'è ancora una data, invece, per Mate XS e Mate 20 X 5G.

EMUI 11 Stabile

17/12 – Huawei P40, P40 Pro, Mate 30 Pro

17/01 – Huawei Mate XS

27/02 – Huawei P30, P30 Pro

19/03 – Huawei Mate 20, Mate 20 Pro, Mate 20 X 5G

26/03 – Huawei Nova 5T

Parlando di EMUI 11 Stabile, le prime release riguarderanno la serie P40 e Mate 30 Pro, a partire dal 17 dicembre. Si passerà, poi, all'inizio del 2021 per Mate XS, saltando al 27 febbraio per la serie P30. Bisognerà attendere il 19 marzo, poi, per il successivo rilascio sulla serie Mate 20, per concludere con Nova 5T il 26 marzo.

