Huawei Mate X2 avvistato in foto? Occhio alle bufale

Da svariati mesi si parla con insistenza di Huawei Mate X2, di come sarà fatto e di quando sarà presentato. Alla seconda domanda abbiamo una risposta che ci sentiamo per dare come attendibile. L'annuncio era inizialmente previsto assieme a quello di Huawei Mate 40, ma il ban USA avrebbe dilatato i tempi, spingendo il nuovo pieghevole al 2021. Sulle sue fattezze c'è una (quasi) certezza, ovvero che Mate X2 dovrebbe avere un design infold anziché outfold.

LEGGI ANCHE:

EMUI 11: scarica tutti gli sfondi ufficiali di Huawei | Download

Questa foto del presunto Huawei Mate X2 è a dir poco sospetta

Se da un lato il look di Huawei Mate X e XS ha entusiasmato per la sua sfrontatezza, quel display pieghevole esterno ha sin da subito suscitato dubbi sulla sua durevolezza nel tempo. Huawei l'avrebbe capito, preferendo venire incontro ai dubbi della platea ed integrare uno schermo che si chiude verso l'interno. Non a caso, lo schermo sarebbe fornito da Samsung, avendo maturato un certo know-how in termini di pieghevoli infold.

Fatta questa premessa, nelle scorse ore è spuntata in rete una foto che paparazzerebbe il presunto Huawei Mate X2. Se così fosse, si tratterebbe della prima vera immagini del pieghevole di nuova generazione. Finora se ne sono visti solamente concept o render basati sulle voci che girano nell'etere, ma niente di concreto. E già questo dovrebbe sollevare più di un dubbio: solitamente i leak partono dai render per poi passare nel tempo a delle foto dal vivo.

Ma il vero dubbio lo si ha guardandolo in foto. Basta soffermarsi sulla piega del display, sulla cerniera che spunta in basso e in alto e sulla UI per capire che ci troviamo di fronte a Huawei Mate X. Non essendo la cerniera al centro, significa che lo schermo è lo stesso di Mate X, il quale si ripiega sulla back cover esterna, accanto al comparto fotografico. Insomma, bisognerà ancora attendere per vedere come sia fatto effettivamente questo Huawei Mate X2.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu