Huawei Mate 30E Pro con Kirin 990E: ecco le differenze con Kirin 990

Contestualmente alla famiglia Mate 40, è stato presentato il “nuovo” Huawei Mate 30E Pro con a bordo il “nuovo” Kirin 990E. Non si sa cosa indichi questa “E”, ma ho usato il virgolettato perché non si tratta di un modello inedito e lo stesso vale per il chipset adoperato. Ci troviamo dinnanzi ad un SoC che riprende le caratteristiche principali del Kirin 990 base, ma con un twist che si ricollega al Kirin 990 5G.

Kirin 990E ufficiale: cosa cambia da Kirin 990 e 990 5G?

Giustamente qualcuno potrebbe chiedersi: in concreto, quali sono le differenze fra Kirin 990, 990E e 990 5G? Possiamo vederlo nel dettaglio in questa tabella di confronto:

Kirin 990 Kirin 990E Kirin 990 5G Processo produttivo 7 nm 7 nm + EUV 7 nm + EUV CPU Octa-core 2+2+4 Octa-core 2+2+4 Octa-core 2+2+4 2 x Cortex-A76 a 2,86 GHz 2 x Cortex-A76 a 2,86 GHz 2 x Cortex-A76 a 2,86 GHz 2 x Cortex-A76 a 2,09 GHz 2 x Cortex-A76 a 2,36 GHz 2 x Cortex-A76 a 2,36 GHz 4 x Cortex-A55 a 1,86 GHz 4 x Cortex-A55 a 1,95 GHz 4 x Cortex-A55 a 1,95 GHz GPU ARM Mali-G76 MP16 ARM Mali-G76 MP14 ARM Mali-G76 MP16 NPU Large core + Micro core Large core + Micro core Large core x2 + Micro core Modem 4G 5G con supporto ai 3 principali operatori cinesi 5G con supporto a 2 dei 3 principali operatori cinesi

Oltre a cambiare lievemente il processo produttivo, con Kirin 990E cambiano le prestazioni, sia in meglio che in peggio. Lato CPU abbiamo la stessa identica struttura del Kirin 990 5G, mentre la scheda grafica offre meno core rispetto agli altri due SoC. Per quanto riguarda la NPU, non ha la stessa potenza del modello 5G, mentre vanta più copertura 5G in tutto il trio.

