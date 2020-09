Xiaomi Mi TV Stick si aggiorna e risolve dei fastidiosi bug

Nel marasma di prodotti a disposizione, la Xiaomi Mi TV Stick rappresenta il primo dispositivo in grado di rendere smart monitor e TV che non lo sarebbero. Certo, esisteva già Mi Box, ma la Mi TV Stick rappresenta una soluzione sicuramente più comoda e meno ingombrante. Ma essendo il primo della sua tipologia, i suoi possessori hanno riscontrato alcuni problemi più o meno rilevanti, adesso risolti con il primo aggiornamento.

L'aggiornamento migliora l'utilizzo della Xiaomi Mi TV Stick

Nella fattispecie, il primo aggiornamento con build R536 rilasciato per Xiaomi Mi TV Stick migliora la stabilità della connettività Bluetooth. Pur connettendosi allo schermo da rendere smart tramite HDMI, l'interfacciamento con periferiche esterne quali mouse e tastiere avviene proprio tramite Bluetooth. Inoltre, l'update risolve il fastidioso problema relativo al ritardo dell'audio, con la componente sonora che rimaneva indietro rispetto a quella video. Più in generale, l'aggiornamento R536 risolve anche altri piccoli bug, rendendo il sistema più affidabile e fluido.

Attualmente l'aggiornamento è in fase di distribuzione in India, ma dovrebbe gradualmente essere esteso anche al resto delle aree dove viene commercializzata la Xiaomi Mi TV Stick. A tal proposito, se ne steste valutando l'acquisto, vi invitiamo a vedere la nostra recensione e confronto con la Amazon Fire TV Stick. La trovate in offerta a 27€ nella sua versione Global con coupon “ME3LONR019” e spedizione dall'Europa:

