Uno degli elementi più utilizzati ed apprezzati dell'ecosistema MIUI è sicuramente il browser stock di Xiaomi, il Mi Browser. Vuoi per la sua leggerezza, vuoi per la sua fluidità, l'accesso ad internet del colosso cinese è sempre aggiornato e ricco di novità. Poche ore fa infatti, la compagnia ha lanciato in Cina la Beta interna per la versione 13.0.

Xiaomi: ecco tutte le novità della Beta interna di Mi Browser 13.0

Secondo il changelog della Beta del nuovo Xiaomi Mi Browser 13.0, le novità apportare al contenitore di pagine web sono davvero molte ed interessanti. La prima, è sicuramente la home page di ricerca, dove è possibile aggiungere segnalibri e moduli visitati di frequente. Inoltre, c'è l'integrazione al multi-window che permette di aggiungere un modulo chiuso di recente. In più, è stato aggiornato il lettore video web, che supporta velocità 2x, il doppio clic per mettere in pausa, il blocco schermo e tante altre feature. Infine, la pagina dei segnalibri è ottimizzata al fine di semplificare il processo operativo.

Attualmente la Beta Mi Browser 13.0 non è accessibile a livello Global, ma solo in Cina, supponendo sia anche ancora in fase interna, non è ancora disponibile il link al download.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu