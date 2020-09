Come vincere Huawei P40 Pro con la promo September Win

La campagna promozionale September Win vi permette di vincere Huawei P40 Pro, uno degli ultimi top di gamma del produttore. Prendervi parte è molto semplice, dato che basta solamente un click ed è in forma totalmente gratuita.

Con la promozione September Win potete vincere un Huawei P40 Pro (e non solo)

Per partecipare all'offerta September Win innanzitutto visitate la pagina dedicata sullo store ufficiale:

Partecipa a Huawei September Win

Da qui scrollate in basso e, nella sezione apposita, dovrete inserire la vostra mail da utilizzare ed accettare le richieste su privacy e regolamento. A questo punto sarete iscritti alla newsletter del Huawei Store ed è necessario che non lo foste già per rendere la promozione valevole. A questo punto prenderete parte all'estrazione finale, nella quale saranno scelti i vincitori dei seguenti premi: 1 x Huawei P40 Pro Black con Luxury Case correlato (valore 1049,90€), 3 x Huawei Band 4 Pro Graphite Black (valore 79,90€) e 3 x Huawei FreeBuds 3i White (valore 99,90€).

Vi ricordiamo la scheda tecnica del top di gamma Huawei P40 Pro:

Display OLED da 6.58″ Full HD+ (2640 x 1200 pixel) con densità di 475 PPI con refresh rate a 90 Hz ;

(2640 x 1200 pixel) con densità di 475 PPI con refresh rate a ; dimensioni di 158.2 x 72.6 x 8.95 mm per 203 g;

colorazioni Deep Sea Blue, Silver Frost, Ice White, Black e Blush Gold;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core HiSilicon Kirin 990 5G ;

; GPU ARM Mali-G76 MP16;

8 GB di RAM;

di RAM; 256 GB di storage espandibile via NanoSD fino a 256 GB;

di storage espandibile via fino a 256 GB; lettore d'impronte nel display;

quad camera Leica da 50+40+8 MP con ToF, apertura f/1.9-1.8-3.4 con OIS, grandangolare da 18 mm, zoom ottico 5x, Slow Motion a 7680 fps, autofocus e flash LED;

con ToF, apertura f/1.9-1.8-3.4 con OIS, grandangolare da 18 mm, zoom ottico 5x, Slow Motion a 7680 fps, autofocus e flash LED; dual selfie camera da 32+2 MP f/2.2;

f/2.2; supporto dual SIM 4G e 5G, Wi-Fi 6 ac Dual Band, Bluetooth 5.0, Dual-frequency GPS/A-GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, NFC, USB Type-C 3.1;

batteria da 4200 mAh con SuperCharge 40W e wireless 40W (anche inversa);

con SuperCharge 40W e wireless 40W (anche inversa); sistema operativo Android 10 con EMUI 10.1.

