OnePlus Buds e novità della OxygenOS nell’ultimo FAQ mensile

Come ogni mese, anche in quello di settembre arrivano le OxygenOS Monthly FAQ di OnePlus. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta delle risposte dell'azienda alle domande più richieste da parte della community. Dopo aver parlato ad agosto di come migliorerà la OxygenOS nel corso del futuro, a questo giro vediamo entrare fra gli argomenti le OnePlus Buds. Le prime cuffie true wireless sono state acquistate da molti utenti, di conseguenza le domande sono molteplici.

LEGGI ANCHE:

Microsoft afferma: xCloud non supporta OnePlus, ma è falso

OnePlus risponde alle domande più frequenti nel FAQ di settembre

Quando gli auricolari OnePlus Buds vengono utilizzati con dispositivi non OnePlus o dispositivi precedenti a OnePlus 6, è possibile personalizzare la funzione di doppio tocco e aggiornare il firmware degli auricolari? In futuro verrà lanciata un'app appositamente progettata per OnePlus Buds per gestirle. L'app sarà disponibile su OnePlus 3 / 3T / 5 / 5T e smartphone di terze parti con Android 6.0 e successive. La personalizzazione del doppio tocco e l'aggiornamento del firmware degli auricolari saranno disponibili a quel punto. Restate sintonizzati per l'app.

Perché l'app OnePlus Buds è installata sul mio telefono? Le interazioni tra gli smartphone OnePlus e le nostre cuffie true wireless di nuova introduzione sono legate a diverse impostazioni di sistema. Per un'esperienza senza intoppi, l'app OnePlus Pods (rinominata OnePlus Buds) è inclusa negli ultimi aggiornamenti stabili per OnePlus 6 e dispositivi più recenti. Stiamo valutando di inserire le sue funzionalità direttamente nella OxygenOS. Abbiamo in programma di aggiungerle nei prossimi aggiornamenti in modo che gli utenti possano disinstallare l'app OnePlus Buds se lo desiderano.

C'è una perdita audio durante l'utilizzo di OnePlus Buds, che porta a una scarsa qualità del suono. La qualità del suono può essere influenzata a seconda di come indossi le Buds. Suggeriamo di regolare i tappi per le orecchie finché non sono sufficientemente stretti e in posizione. Il suono dei bassi diventa debole se l'auricolare non è ben sigillato. Tuttavia, potrebbe risultare troppo forte se i tappi per le orecchie sono indossati troppo stretti. Abbiamo ottimizzato la qualità del suono delle OnePlus Buds con l'aggiornamento dell'app OnePlus Buds alla versione V2.8.2.0. Aggiornala per evitare problemi con l'audio. Ascolteremo continuamente il feedback dei nostri utenti e faremo ottimizzazioni in futuro.



– Perché Hidden Space non mostra le icone quando vengono aggiunte delle app?

– L'angolazione del drawer e dello schermo di OnePlus non corrispondono bene. Questi problemi sono già stati risolti internamente e dovrebbero essere risolti pubblicamente nelle prossime versioni di OnePlus Launcher. L'aggiornamento sarà presto disponibile su Play Store, rimanete sintonizzati!

– L'angolazione del drawer e dello schermo di OnePlus non corrispondono bene. D: L'errore “Impossibile modificare” è apparso quando ho provato a modificare un video registrato dopo il recente aggiornamento della Galleria. Come lo risolvo? Siamo pienamente consapevoli di questo problema e prevediamo di risolverlo nei prossimi aggiornamenti software. Tuttavia, puoi impostare il frame rate sotto i 60 fps per modificare il video, se necessario. Impostare i fotogrammi della registrazione dello schermo a 30 fps, 24 fps o 15 fps nelle impostazioni del registratore dello schermo in Registratore schermo> Impostazioni> Numero di frame.

Perché l'icona dell'app viene visualizzata sulla barra di stato anche dopo essere stata impostata come “Altro” nelle notifiche dell'app? Secondo le ultime normative di Google, l'icona dell'app verrà visualizzata sulla barra di stato quando vengono ricevute altre notifiche. Aggiungeremo un'opzione di impostazione nelle prossime versioni in modo che gli utenti possano scegliere “Nascondi o abilita le icone di altre notifiche”.

I contatti sono stati duplicati sul mio dispositivo Nord. Forse è a causa della ripetizione dei contatti dell'account Google. Questo potrebbe aiutare: fai clic sull'app Contatti> fai clic sulla barra dei menu nell'angolo in alto a sinistra> Suggerimenti> Unisci duplicati. Se il problema persiste, condividi il tuo feedback tramite l'app della community.

Le foto scattate con OnePlus Nord a volte risultano sfocate. Ecco un piccolo suggerimento: sii fermo ed evita movimenti mentre scatti le foto. Ciò contribuirà a migliorare la chiarezza e la qualità della foto. Nel frattempo, ottimizzeremo continuamente l'esperienza di ripresa con poca luce, così come l'effetto di stabilizzazione. L'aggiornamento verrà rilasciato nelle versioni successive.

– Alcuni file di app scaricati non vengono visualizzati in File Manager.

– In alcuni account della piattaforma pubblica WeChat ci sono delle parti di testo senza senso.

– OnePlus Switch a volte lampeggia durante il ripristino di un backup. Siamo lieti di informarti che i problemi di cui sopra sono già stati risolti e integrati nelle ultime versioni Open Beta di OnePlus 7 / 7 Pro / 7T / 7T Pro. Gli utenti possono eseguire l'aggiornamento all'ultima OBT e i problemi di cui sopra verranno risolti.

– In alcuni account della piattaforma pubblica WeChat ci sono delle parti di testo senza senso. – OnePlus Switch a volte lampeggia durante il ripristino di un backup.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu