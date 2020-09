Realme 7 Pro: le novità fotografiche anche sui vecchi modelli

Non c'è che dire, Realme si sta dimostrando uno dei produttori con la migliore gestione degli aggiornamenti. Buona parte del catalogo degli smartphone continua ad essere aggiornata con una discreta frequenza. Inoltre, Realme pare contro una la pratica dell'implementare novità software sui nuovi modelli ma non su quelli precedenti. Al di là di alcune features legate ad un hardware rinnovato, spesso e volentieri il non portarle sui vecchi modelli è uno dei modi per incentivare l'acquisto di quelli più recenti.

LEGGI ANCHE:

Realme UI 2.0 con Android 11 ufficiale: tutte le novità e gli smartphone supportati

Realme conferme: le novità della serie 7 anche sui modelli precedenti

Prendiamo ad esempio gli ultimi Realme 7 e 7 Pro, presentati al pubblico nelle scorse settimane. Se si confronta il Pro con il rispettivo predecessore, la novità hardware principale è l'introduzione di un teleobiettivo al posto del meno utile sensore dedito all'acquisizione della profondità. Ma non solo: lato software, la nuova generazione di smartphone ha visto l'introduzione di features quali Starry Mode, Pro Nightscape, AI Color Portrait e Night Filters. E sono proprio queste funzionalità che non rimarranno vincolate a Realme 7 e 7 Pro, ma saranno portate anche sui modelli precedenti.

Ad affermarlo ufficialmente è la stessa Realme, confermando quanto di buono detto ad inizio articolo. Questo non significa che arriveranno con certezza su tutti gli smartphone finora lanciati. Certo è che la conferma che ci saranno sugli entry-level Realme C11 e C12 fa ben sperare anche per modelli datati.

Ma di cosa si tratta, nello specifico? Introdotta con la serie X3, la Starry Mode permette di catturare il cielo notturno, catturando le stelle del firmamento. Sempre in ambito serale, Pro Nightscape è la modalità con cui realizzare foto notturne ottimali quando non c'è più il sole ad aiutarci. Per quanto riguarda i Night Filters, sono tre filtri personalizzati (Flamingo, Modern Gold e Cyberpunk), con cui dare un aspetto più particolare alle foto con poca luce. Infine, AI Color Portrait, invece, riguarda i video: una volta riconosciuto il soggetto, consente di avere lo sfondo in bianco e nero.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu