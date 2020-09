Nonostante tutte le problematiche legate alle sanzioni inflitte dagli USA sulle componenti hardware per la produzione degli smartphone, Huawei continua a lavorare in settori dalle grandi possibilità come i monitor PC da gaming, anche curvi, di cui lancerà alcuni modelli presto.

Huawei: i monitor PC da gaming saranno almeno 3 dai 27 ai 34″

Il settore dei monitor PC da gaming è effettivamente florido e Huawei avrebbe iniziato ad esternalizzare a produttori come BOE e TPV Technology la produzione di pannelli, anche curvi, mirati proprio a quell'utilizzo. Saranno almeno 2-3 modelli, secondo le fonti, con diagonale da 27 a 34″, almeno secondo le fonti. Tra l'altro, gli ordini sono anche ingenti, visto che sono previste 1 milione di unità.

La mossa di Huawei è spinta soprattutto dall'imminente entrata del brand nel settore dei PC Desktop, il cui primo modello si è mostrato nei giorni scorsi. Huawei non è di certo nuova alle soluzioni monitor PC, ma per quanto riguarda il gaming non si era ancora mossa ed andrebbe quindi a rivaleggiare con un altro colosso del consumer cinese – Xiaomi – che sta spingendo anche egli per monitor da gaming molto potenti, specie per il refresh rate.

