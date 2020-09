Come seguire l’evento di lancio di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in nostra compagnia

La compagnia cinese ha finalmente confermato la data di uscita di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro, a cui dovrebbe aggiungersi – secondo le varie indiscrezioni – anche una variante Lite. Il trittico di smartphone sarà lanciato a fine settembre e si tratterà di una famiglia dedicata al mercato occidentale. Volete saperne di più sui nuovi modelli del brand? Allora ecco come fare per seguire l'evento di lancio in live streaming di Xiaomi Mi 10T Pro e del resto della serie!

Come seguire l'evento di lancio di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro

Il debutto della serie è fissato per mercoledì 30 settembre alle ore 14: l'evento sarà trasmetto in diretta streaming tramite in canali social di Xiaomi. Ma come fare per seguire l'evento di lancio di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro in nostra compagnia? Basterà semplicemente dare un'occhiata al video in alto: seguiremo l'intera presentazione dal vivo e commenteremo in diretta con voi l'arrivo dei nuovi smartphone di Xiaomi. Inoltre potrete anche impostare un promemoria, in modo da non perdere quest'appuntamento con la casa cinese ed il resto dei Mi Fan.

Se volete saperne di più in attesa del lancio, qui trovate tutte le indiscrezioni e le conferme raccolte fino a questo momento e dedicate alla serie Mi 10T. Per concludere vi segnaliamo anche un altro appuntamento importante, ma stavolta con la diretta streaming dedicata a OnePlus 8T (in arrivo il 14 ottobre).

