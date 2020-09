A quanto pare dopo il potente Mi 10 Ultra la compagnia di Lei Jun non ha ancora finito con le aggiunte alla sua serie di punta. In rete hanno fatto capolino le prime immagini leak di Xiaomi Mi 10T Pro, uno smartphone inedito che arriverà sul mercato Global insieme alle varianti standard e Lite e che promette fuoco e fiamme: ecco i primi dettagli su design, specifiche tecniche e prezzo.

Aggiornamento 23/09: l'azienda cinese potrebbe aver confermato il processore a bordo di Mi 10T. Trovate tutti i dettagli nella sezione “Che cosa aspettarsi dalle specifiche”.

Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro e Mi 10T Lite in arrivo sul mercato Global: tutto quello che c'è da sapere | Leak

Display e design

Prima di procedere è bene fare un piccolo recap: nelle scorse settimane ci siamo trovati di fronte ad un modello dal nome in codice Apollo, apparso su Geekbench con la sigla M2007J35G. Il team di XDA ha individuato questa stessa sigla in varie occasioni, così come il già citato nome in codice Apollo: ebbene pare proprio che lo smartphone in questione sia proprio lui, Xiaomi Mi 10T Pro, come si evince anche dalle immagini che mostrano il numero di modello del flagship.

Le misteriose immagini del dispositivo comprendono vari scatti dal vivo ed un render (lo vedete in copertina) e ci permettono di scoprire in toto il design del presunto flagship in arrivo per il mercato internazionale. Il retro del device ospiterebbe un modulo fotografico rettangolare, con un sensore principale da 108 MP. Gli scatti della parte frontale confermano la presenza di un display ampio, con cornici ottimizzate ed un punch hole in alto a sinistra.

Secondo quanto riportato, Xiaomi Mi 10T Pro avrebbe dalla sua un pannello con refresh rate a 144 Hz ed un lettore d'impronte digitali laterale, dettaglio che lascia intendere la presenza di un display LCD. Dovrebbero essere previsti due modelli, quindi questo aspetto potrebbe cambiare nel passaggio da Mi 10T al modello Pro, ma ovviamente si tratta solo di un'ipotesi.

Ecco i primi render ufficiosi di Xiaomi Mi 10T Pro

Mi 10T Pro 5G official renders. pic.twitter.com/43SSOCVyou — Tech in Deep (@TechinDeep) September 11, 2020

Dal profilo Twitter di TechinDeep sembra che siano trapelati i primi render ufficiali di Xiaomi MI 10T Pro. Queste immagini, dunque, confermano quelli che erano stati i leak delle scorse settimane, mostrando ancora una volta la presenza di una quad-camera posteriore da 108 MP. Sempre secondo questa fonte, poi, il prezzo dovrebbe aggirarsi tra i 649 euro ed i 699 euro. Non abbiamo, però, ulteriori conferme a riguardo, quindi prendete con le pinze questo dato.

Che cosa aspettarsi dalle specifiche | Aggiornamento 23/09

Dopo i primi render ufficiosi dedicati al dispositivo, trapela anche quella che dovrebbe essere la presunta scheda tecnica completa (o quasi) di Xiaomi Mi 10T Pro. Di seguito trovate tutti i dettagli in un comodo elenco.

display IPS da 6.67″ con risoluzione Full HD+ (2340 x 1080 pixel) con refresh rate a 144 Hz ;

con risoluzione (2340 x 1080 pixel) con refresh rate a ; processore octa-core Qualcomm Snapdragon 865 ;

; GPU Adreno 650;

6/8 GB di RAM;

di RAM; 128/256 GB di storage;

di storage; lettore d'impronte digitali laterale;

fotocamera da 108 + 20 + 12 MP con grandangolo e teleobiettivo;

con grandangolo e teleobiettivo; selfie camera da 20 MP;

batteria da 5.000 mAh con ricarica rapida;

con ricarica rapida; sistema operativo Android 10 tramite MIUI 12.

Ovviamente ci sono alcuni dettagli che fanno storcere un po' il naso. Per prima cosa non è chiaro il motivo per cui Xiaomi abbia deciso di adottare lo Snapdragon 865 anziché la nuova variante Plus. Inoltre – come anticipato già in precedenza – sembra che entrambe le versioni siano dotato di un display “solo” LCD, seppur con frequenza a 144 Hz.

Per quanto riguarda il Mi 10T, questo dovrebbe essere dotato della sola configurazione da 6 GB di RAM (8 GB per il modello Pro) ed avere una fotocamera con sensore principale da 64 MP anziché 108 MP (riservati al fratello maggiore).

The Huaxing 144Hz LCD tested by Apollo engineering machine natively supports MEMC video frame supplement, 3.8mm± single hole. There is milk in the country. — Digital Chat Station (@StationChat) September 14, 2020

Tornando a parlare del display di Xiaomi Mi 10T Pro, abbiamo interessanti indiscrezioni in merito alla soluzione LCD a 144 Hz, che dovrebbe essere un pannello con selfie camera punch-hole con un diametro di appena 3.8 mm e che il produttore sarà TCL. Ma non è tutto, perché lo stesso display avrà il supporto al frame video MEMC, così come Mi 10 Ultra e altri top gamma del brand. Infine, per il chipset Snapdragon 865 sono arrivati i primi benchmark da GeekBench che riporta 3275 punti in Multi-Core e 901 in Single ed un curioso dato sulla RAM che riporta ben 16 GB.

Ovviamente, essendo un leak da parte di Digital Chat Station, per quanto spesso ci riporti quello che poi si rivela essere la realtà, bisogna prendere queste informazioni per Xiaomi Mi 10T Pro con le pinze, in attesa di conferme ufficiali.

Anche se da parte dell'azienda tutto tace cominciano a fare capolino le prime certificazioni. In basso trovate i documenti provenienti da FCC e BIS, con alcuni dettagli in merito al già citato modello Pro.

In base a quanto si evince, Xiaomi Mi 10T Pro verrà lanciato con a bordo 8 GB di RAM e 128/256 GB di storage. Il dispositivo compare con le sigle M2007J3SG e M2007J3SY e non mancano supporto al 5G, NFC, Bluetooth e Wi-Fi Dual Band. La presenza della certificazione BIS conferma che il dispositivo debutterà anche in India e che il lancio è quasi imminente.

Aggiornamento 23/09 – Agatha Tang, Global Product PR Manager del brand cinese, ha pubblicato un tweet decisamente interessate, che vedete in alto. Nei giorni scorsi Qualcomm ha presentato il nuovo chipset 5G Snapdragon 750G e il post della dirigente potrebbe indicare che questa sarà la soluzione a bordo di Xiaomi Mi 10T.

Toccata e fuga su Amazon Spagna

The renderings of the two new models of Xiaomi 10T. The configuration mentioned a month ago. The standard version is Snapdragon 865+64MP, and the price of 6+128GB is equivalent to RMB 4.4K. This configuration is considered cheap in overseas markets and should be able to.. (1/2) — Digital Chat Station (@StationChat) September 11, 2020

Neanche il tempo di far uscire i primi render ufficiali dello smartphone che già sono comparsi i primi placeholder di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro su Amazon Spagna, come accadde per POCO X3. A differenza però del mid range, questi sono subito spariti dall'e-commerce, ma il noto leaker Digital Chat Station è riuscito a cogliere uno screenshot di tutte le configurazioni del prossimo modello della gamma Mi 10, di cui sarebbero comparsi anche i prezzi, che andrebbero a confermare le indiscrezioni poco sopra, generando non pochi dubbi. Dubbi mirati anche per il prezzo del Mi 10T standard, che invece era stato piazzato a 547€.

Ovviamente, essendo stato subito rimosso da Amazon, non sappiamo minimamente se è stato un errore dello stesso store o se queste immagini sono in qualche modo fake, fatto sta che le voci per Mi 10T Pro e Mi 10T si fanno sempre più insistenti ed il nuovo smartphone di Xiaomi fa già tanta gola a molti.

Xiaomi Mi 10T Lite avvistato in varie certificazioni

A inizio mese la compagnia di Lei Jun ha svelato che arriverà in Europa e in Italia un nuovo membro della famiglia Mi 10, dotato del supporto al 5G e con un prezzo sotto i 300€. Nonostante l'annuncio nulla è stato ancora rivelato, andando a consolidare un'ipotesi: il dispositivo in questione farà pare della nuova famiglia T e probabilmente si tratterà dello Xiaomi Mi 10T Lite. Stando alle ultime indiscrezioni provenienti dalla Cina, il device dovrebbe essere il modello M2007J17C, già certificato in patria. Lo smartphone arriva con il nome in codice Gauguin e dovrebbe avere dalla sua una serie di caratteristiche di tutto rispetto.

A quanto pare, il piccolo della famiglia vanterà un sensore principale da 108 MP, proprio come i modelli Mi 10T e Mi 10T Pro. L'azienda cinese ha già confermato che a bordo troveremo un chipset Snapdragon della serie 7 (765G?) ma al momento i dettagli sono ancora nebulosi. Sempre secondo le indiscrezioni dei media asiatici, sembra che questo modello Lite arriverà anche in Cina ma con un nome differente. Potrebbe essere il prossimo CC10 o addirittura far pare della famiglia Redmi. Ricordiamo infatti che la serie T è un'esclusiva del mercato globale.

Altre indiscrezioni iniziano a confermare l'arrivo di Xiaomi Mi 10T Lite. Infatti, da delle stringhe di codice, sono riportati comandi di scatto provenienti da tre smartphone portanti lo stesso nome in codice Gauguin ma con declinazione Cina, Global e India. La prima avrà effettivamente una fotocamera principale da 108 MP, mentre le altre due ne avranno una da 64 MP. Questo giustificherebbe la fascia di prezzo in cui dovrebbe andarsi a collocare.

Inoltre, a cementificare il tutto, arriva un'ulteriore certificazione per il mid range 5G della serie Mi 10T, quella dell'ente FCCID che conferma proprio il nome con cui arriverà in versione Global il modello M2007J17G. Per quanto riguarda prezzo e specifiche di Xiaomi Mi 10T Lite, restiamo in attesa di ulteriori novità e non appena ne sapremo di più provvederemo ad aggiornare questo articolo.

Sempre con nome in codice M2007J17G, la certificazione FCC ci svela che Xiaomi Mi 10 Lite sarà dotato di una batteria da 4.720 mAh. Le specifiche indicate ci parlano anche di MIUI 12, 5G, Wi-Fi ac Dual Band, Bluetooth e NFC.

Xiaomi M2007J17G (Mi 10T Lite) appears on the FCC certification with MIUI 12 and a 4,720mAh battery

The device could very well launch in India, as it's battery model (BM4W) has already received the BIS certification and the IMEI number is also CEIR IMEI compliant.#Xiaomi #Mi10T pic.twitter.com/2FE3UDjbsE — Mukul Sharma (@stufflistings) September 20, 2020

Xiaomi Mi 10T Pro: indiscrezioni su prezzo e data di uscita | Aggiornamento 22/09

Mi 10T Pro specifications leak, 108MP+865+5000mAh, and more importantly, it uses a 144Hz adaptive refresh rate LCD screen. This is the first time we have seen it. The price is 699 Euros and it is very competitive. pic.twitter.com/aT7GvRI0bV — Ice universe (@UniverseIce) September 17, 2020

Tra le indiscrezioni dedicate allo Xiaomi Mi 10T Pro non poteva mancare l'insider asiatico IceUniverse, con un leak davvero niente male. Si tratta di uno scatto rubato che mostra parte delle specifiche del il prezzo di vendita del device: sembra trattarsi di un cartellino di quelli presenti nei Mi Store, ma ovviamente va preso con le pinze fino ad una conferma ufficiale (come al solito!).

L'immagine afferma ancora una volta che il flagship avrà dalla sua il chipset Snapdragon 865 mentre il display sarà un'unità con refresh rate a 144 Hz (con tecnologia AdaptiveSync). La fotocamera principale è un modulo da 108 MP mentre la batteria ha una capienza di 5.000 mAh. Il prezzo di vendita? La foto riporta la cifra di 699€.

Ma basta davvero poco per cambiare le carte in tavola ed ecco che un nuovo, gusto leak anticipa quello che dovrebbe essere il prezzo di vendita di Xiaomi Mi 10T e Mi 10T Pro. Stando a quanto riportato da un insider dalla Germania, il modello base sarà lanciato a 499€ mentre la versione Pro arriverà a 599€. Si tratta di cifre molto più appetibili rispetto ai 699€ delle indiscrezioni precedenti che di certo rendono molto interessanti questi due modelli. Per quanto riguarda il piccolo Mi 10T Lite, questo dovrebbe arrivare a 329€; per concludere, chi punta alla stelle potrà acquistare il Mi 10T Pro da 8/256 GB a 649€. Ovviamente tutte le cifre sono da prendersi come un semplice leak, almeno fino alla conferma da parte di Xiaomi.

Non crederete ai vostri occhi.

Vi invitiamo a scoprire la nuova Mi 10T Family in diretta con noi il prossimo 30 settembre a partire dalle 14.

Nel frattempo, fateci sapere le vostre aspettative nei commenti!#Mi10TFamily #PowerYourCreativity pic.twitter.com/tGzlUO8Abi — Xiaomi Italia (@xiaomiItalia) September 22, 2020

Nel frattempo l'azienda ha confermato ufficialmente la data di presentazione della serie Mi 10T: l'appuntamento è fissato per il 30 settembre e se volete seguire l'evento in live streaming con noi, qui trovate tutti i dettagli.

