Scoprire l'esistenza di questo Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design conferma la volontà di allargare la partnership fuori dal mondo smartphone. Dal 2017 Huawei ha stretto un accordo con la celebre casa automobilistica per la serie Mate, ma a questo giro il marchio Porsche potrebbe legarsi solamente ad uno smartwatch. Da quando il ban USA ha reso impossibile l'utilizzo di Google sui propri smartphone, portando ad un conseguente calo incisivo delle vendite in occidente. Pertanto un eventuale Huawei Mate 40 Porsche Design potrebbe non vedere la luce del giorno, dato che uno smartphone così costoso ma senza i servizi Google avrebbe uno scarso appeal.

A dire il vero, però, Huawei Mate 40 RS Porsche Design esisterebbe, secondo alcune indiscrezioni. Vedremo se Huawei ha veramente intenzione di lanciare uno smartphone così costoso ma “castrato” nel software. È possibile che la sua commercializzazione venga limitata alla sola Cina, dove l'ecosistema Google non esiste ormai da anni.

LEGGI ANCHE:

Huawei, niente SoC per smartphone: che sia Intel la soluzione?

Di Huawei Watch GT 2 Pro ci sarà anche una variante Porsche Design

Al contrario, un prodotto come Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design continua ad avere senso, sia perché gli wearables vendono ancora molto, sia perché il ban USA non incide particolarmente sulla loro vendita. Della sua esistenza aveva già vociferato il leaker Teme ed evidentemente aveva ragione, dato che adesso le immagini dell'unboxing ne confermano l'esistenza.

Decisamente prima del previsto, il video unboxing di TechGarage è stato prontamente eliminato, ma tanto è bastato a far circolare le immagini in rete. Le immagini ci svelano come il design di Huawei Watch GT 2 Pro Porsche Design sarà mutuato dal modello di riferimento, con un display circolare ed i due tasti fisici sul lato destro. L'unico cambio estetico è rappresentato dalla dicitura “Porsche Design” che troviamo sulla sezione superiore del perimetro dello schermo.

Al posto di quelli in silicone e pelle, la versione Porsche Design è dotata di un cinturino metallico, mentre lato software è scontata la presenza di watch faces a tema Porsche. A proposito di software, sappiamo anche che ci sarà una versione basata su HarmonyOS destinata alla platea cinese.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu