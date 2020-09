Al contrario della maggioranza dei produttori, Vivo conserva un'anima conservativa nell'approccio al mercato. Pur producendo una quantità smodata di smartphone (nel 2019 se ne contano circa 50), di accessori non ne ha molti in catalogo. A parte qualche cuffia e cavetti vari, sullo store ufficiale ci sono quasi soltanto telefoni e gadget annessi. Ma le cose sono cambiate ed un primo indizio l'abbiamo avuto con la registrazione del brand Vivo Watch.

Aggiornamento 22/09: da poche ore è ufficiale in Cina il nuovo Vivo Watch, il primo smartwatch del brand, di cui sono state confermate le specifiche e le immagini ed è stato rivelato il prezzo.

Vivo Watch: tutto su specifiche, prezzo e uscita

Design e specifiche

Il nuovo Vivo Watch è uno smartphone dalla cassa circolare, come confermato dai prime immagini leak ottenuti da Digital Chat Station ed altri da Twitter, che tradisce l'anima sportiva del suo design. Oltre a questo, è presente una corona che scandisce i minuti ed i vari tasti funzione, diversi nelle due versioni: tre per la versione da 46 mm e due, più classici, per la versione da 42 mm. Tra l'altro, le due casse hanno due colori diversi in base al diametro: quello più grande, più sportivo, è di acciaio inossidabile 361, ma con fresatura opaca, mentre quello da 42 mm, più elegante, ha una finitura oro ludica ma sempre in acciaio. La lunetta invece è in ceramica. Anche i cinturini sono diversi: infatti, sono uno in fluoroelastomero e l'altro in nappa.

Passando alle specifiche, Vivo Watch conferma il già svelato display AMOLED da 1.39″ (454 x 454 pixel) per la versione da 46 mm e 1.19″ sempre AMOLED per la versione da 42 mm (390 x 390 pixel). Entrambi hanno lo standard retina da 326 PPI. Essi hanno ben 6 tipi di sensori, che monitorano l'ossigeno nel sangue (SpO2) ma rilevano l'accelerazione, la pressione dell'aria, il geomagnetismo, la luce ambientale ed il posizionamento. Sono impermeabili fino a 50 metri e supportano l'Always On Display. A livello sportivo inoltre, troviamo il monitoraggio delle calorie, dei passi giornalieri e varie attività come corsa all'aperto, nuoto, ciclismo, alpinismo e altre.

Oltre agli sport, lo smartwatch di Vivo fornisce analisi professionali dei dati e collabora con FIRSTBEAT, un istituto di ricerca sportiva in Europa, al fine di migliorare l'allenamento dei professionisti. In più, troviamo i monitoraggi della salute come il sonno, lo stress, la frequenze cardiaca e la già citata saturazione dell'ossigeno nel sangue, oltre ad aiutare gli anziani con le varie segnalazioni. Supporta la riproduzione musicale, ha l'NFC, con tanto di pagamenti e l'assistente vocale JOVI. Non mancano poi ricezione notifiche, otturatore fotocamera, ricerca dello smartphone, Bluetooth 5.1. La batteria, come anticipato, promette la bellezza di 18 giorni di autonomia per la versione da 46 mm, mentre quella da 42 mm arriva fino a 9 giorni.

Vivo Watch – Prezzo e disponibilità

Il nuovo Vivo Watch arriva in Cina al prezzo di lancio di 1299 yuan, che al cambio corrispondono a circa 162 €, che tradiscono la sua anima premium in entrambe e versioni. Non è chiaro se arriverà in Occidente, ma sarebbe parecchio interessante.

