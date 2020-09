Come seguire l’evento di lancio della serie OPPO Reno 4 in nostra compagnia

Dopo le prime indiscrezioni dei giorni scorsi, OPPO ha finalmente confermato la data di presentazione dei nuovi modelli della famiglia Reno in Europa e in Italia. Non si tratterà quindi di un solo smartphone, ma di vari terminali, anche se al momento non è dato di sapere il numero esatto (ricordiamo che di recente ha debuttato in patria anche Reno 4 SE). Se anche voi non vedete l'ora di scoprire tutto sui nuovi smartphone, ecco come fare per seguire l'evento di lancio della serie OPPO Reno 4, trasmesso in live streaming com'è ormai consuetudine in questo particolare periodo.

Come seguire l'evento di lancio in live streaming della serie OPPO Reno 4

L'appuntamento con la nuova famiglia di smartphone di OPPO è fissato per il 1 ottobre alle ore 10:30. Come anticipato dalla stessa azienda non ci troveremo di fronte ad un solo dispositivo, ma possiamo aspettarci anche una variante Pro: resta solo da vedere se ci saranno sorprese e altri prodotti del brand. Nelle scorse ore, ricordiamo, l'azienda ha presentato il suo smartwatch con ECG integrato, quindi teniamo le dita incrociate. Ma come fare per seguire l'evento di lancio in live streaming di OPPO Reno 4 Pro in nostra compagnia? Basta dare un'occhiato al video in alto: il 1 ottobre saremo in live per commentare tutti i dettagli della presentazione di OPPO!

Cliccando sul video avrete la possibilità di impostare un promemoria, in modo da non dimenticare l'evento. Tornando al modello Pro e alle sue possibili specifiche, è probabile che il dispositivo riprenda le caratteristiche del modello cinese, con Snapdragon 765G, display AMOLED da 6.5″ Full HD+ con un foro per la selfie camera, ricarica rapida da 65W ed una tripla fotocamera da 48 MP con teleobiettivo 5X.

