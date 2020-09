Lenovo HE05: nuove cuffie bluetooth con archetto, ad un prezzo super

Oggi Lenovo ha deciso di rilasciare sul mercato alcuni nuovi prodotti, tra cui anche i ThinkBook 14/15 con AMD Ryzen. Oltre a questi, però, sono stati presentati anche altri dispositivi, tra cui le nuove cuffie ad archetto di cui vi andiamo a parlare. Si tratta delle Lenovo HE05 e, da un certo punto di vista, si configurano come l'accessorio perfetto per gli sportivi.

Lenovo HE05 sono dotate di certificazione IPX5

Dando un'occhiata al design di questi auricolari, non troviamo nulla di così particolare. Nel senso che la loro forma è piuttosto classica, somigliando molto ad un modello prodotto anche da Xiaomi. Abbiamo, anche in questo caso, delle cuffie in-ear dotate di un driver da 10mm e del Bluetooth 5.0. Queste montano, poi, anche in selettore per l'audio e per la risposta alle chiamate vocali.

Tali auricolari sono certificati IPX5, resistendo molto bene al sudore, dunque risultando adatte ad un utilizzo in ambito sportivo. All'interno della confezione, poi, trovano spazio ben tre paia di gommini di misure differenti: Small, Medium e Large. A livello di batteria, poi, l'azienda dichiara un'autonomia massima di 120 ore in standby, mentre ci vogliono circa 2,5 ore per la ricarica completa.

Lenovo HE05 sono vendute attualmente in Cina al prezzo di 29 yuan, dunque circa 4 euro al cambio attuale, nelle colorazioni rosso, nero e bianco.

