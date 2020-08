OnePlus conferma: OxygenOS 11 avrà una novità tanto attesa

OnePlus ha ufficialmente tolto i veli dalla OxygenOS 11, mostrandocela in tutte le sue novità. Ci vorrà ancora qualche mese affinché venga rilasciata ufficialmente, ma c'è già una Beta disponibile per coloro che posseggono uno fra OnePlus 8 e 8 Pro. Da qui ai prossimi mesi l'aggiornamento arriverà sugli ultimi modelli presenti a catalogo, così come le ulteriori funzionalità al suo interno.

La OxygenOS 11 accoglierà una delle novità richieste dal pubblico di OnePlus

Un anno fa il team OnePlus rispose alle richieste della community, specificando come la modalità ad una mano sarebbe stata introdotta. Da allora non se n'è più saputo nulla, per lo scorno di tutti coloro che avrebbero voluta vederla integrare a bordo del proprio smartphone. Per chi non sapesse di cosa si tratta, è una modalità pensata per restringere la UI a schermo, rendendola più facilmente interagibile e a portata di pollice. Con il rilascio della Open Beta 6/16 per OnePlus 7/7T c'era stato un primo spiraglio di speranza, dato che il changelog la riportava come novità al suo interno. Tuttavia, la funzione è finita “erroneamente menzionata nel changelog“, illudendo gli utenti del Beta Testing che fosse in arrivo.

A fare il punto della situazione ci ha pensato XDA che, in occasione di un articolo sugli ultimi risvolti della OxygenOS, ha chiesto a OnePlus quale sia la verità. L'azienda ha risposto che la modalità ad una mano si farà con l'ultima OxygenOS 11, anche se non c'è ancora una data di rilascio specifica.

