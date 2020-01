Oltre al Volantino Fuoritutto Unieuro, da oggi è disponibile anche il nuovo Volantino MediaWorld, con tante offerte su smartphone Huawei, Xiaomi e Redmi. Tra questi, immancabile il nuovo Huawei P30 Lite New Edition (di cui qui trovate la nostra recensione) e Redmi Note 8T, il low cost di Xiaomi con supporto NFC.

Volantino MediaWorld: novità Huawei P30 Lite New Edition, Redmi Note 8T ed altri smartphone in offerta

Il Volantino MediaWorld pubblicato oggi è valido dal 9 al 19 Gennaio e porta con sé una vagonata di offerte, anche per quanto riguarda modelli cinesi Huawei, Xiaomi e Redmi. Per cominciare alla grande, come non citare Huawei P30 Lite New Edition, la nuova versione del piccolo della famiglia P30. Ovviamente anche il fratello maggiore non manca all'appello. Inoltre non mancano sconti anche per gli appassionati di Xiaomi, con il medio di gamma Mi 9 Lite e il flagship Mi 10 Pro, penta camera con sensore da 108 MP. Cercate qualcosina di più economico? Allora eccovi serviti con Redmi Note 8T, dispositivo mid-range con il supporto NFC (a differenza del modello standard).

Le offerte del Volantino MediaWorld non finiscono qui. Oltre agli smartphone cinesi sono presenti anche dispositivi di altri brand, così come tablet, notebook e vari prodotto tech. Per dare un'occhiata a tutte le promo, qui trovate la pagina ufficiale dedicata alle offerte in volantino.

