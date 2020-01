Dopo pochissimo dal lancio della Mi Band 4 (di cui qui trovate la nostra recensione) già si parlava della futura smartband del brand cinese, a riprova del successo di questo piccolo ed utilissimo gadget. Huami ha cominciato a lavorare al nuovo modello già nel corso della seconda metà del 2019 e verso ottobre le prime voci riferivano della presenza del supporto NFC anche per i modelli internazionali. Le nuove indiscrezioni rincarano la dose, regalandoci un dettaglio in più in merito alla prossima Xiaomi Mi Band 5.

Xiaomi Mi Band 5 in arrivo nel 2020: ecco i primi dettagli del nuovo anno!

Secondo quanto trapelato, sembra che la futura smartband del colosso cinese subirà un upgrade da non sottovalutare, passando dagli attuali 0.95 pollici ad un display AMOLED più grande, da 1.2 pollici. Ovviamente si tratterà ancora una volta di un pannello a colori. Le novità per la Xiaomi Mi Band 5 continuano anche per quanto riguarda il supporto NFC, con un'ulteriore “conferma” della presenza della feature anche per i modelli internazionali (e non solo per quelli China, come avvenuto con la Mi Band 4).

Anzi, la fonte riferisce che la Xiaomi Mi Band 5 arriverà con il supporto a Google Pay, a differenza della Mi Band 4 cinese, che presenta solo Mi Pay come sistema di pagamento. Infine arriva una piccola anticipazione in merito al prezzo, che dovrebbe essere ci circa 179 yuan (23€) in patria, per poi salire con la release globale. Ma quando arriverà la nuova smartband? Dita incrociate: si vocifera che il lancio sia previsto per il mese di giugno 2020, ma ovviamente l'ultima parola spetta sempre a Xiaomi.

