Abbiamo dato un'occhiata al Volantino MediaWorld di oggi (valido fino al 19 Gennaio) ma le promo della catena di elettronica continuano. Infatti, come ogni giorno, tornano le offerte “Solo per oggi”, stavolta con un prodotto da non sottovalutare: il monopattino elettrico Ninebot ES2!

Il monopattino elettrico Ninebot ES2 è in offerta da MediaWorld (insieme a tanti altri prodotti), solo per poche ore | 9 Gennaio

Le offerte “Solo per oggi” di MediaWorld sono le offerte giornaliere della catena di elettronica, disponibili tramite il sito ufficiale. Per il 9 Gennaio, lo store propone a prezzo scontato il monopattino elettrico Segway Ninebot ES2 (429€, lo trovate qui), uno dei prodotti più apprezzati dagli utenti, direttamente da un'azienda partner di Xiaomi. Se foste interessati a risparmiare qualcosina, vi segnaliamo anche una versione ricondizionata del monopattino, disponibili qui a 364€.

Gli sconti di MediaWorld continuano per tutta la giornata del 9 Gennaio (mancano circa 9 ore al termine della promo quotidiana) e oltre al monopattino elettrico Ninebot ES2 sono disponibili tanti altri prodotti (sia cinesi che non) come ad esempio Honor 20 a 309€. Ovviamente non troverete solo smartphone ma anche tablet, elettrodomestici, notebook e quant'altro. Per raggiungere la pagina delle offerte “Solo per oggi” non vi resta che cliccare sul link in basso.

