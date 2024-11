Black Friday 2024: tutto sull’evento più importante di fine anno!

Ogni anno è scandito da una serie di iniziative fondamentali dedicate agli sconti: i principali momenti per ottenere il massimo risparmio sono il Prime Day di Amazon, il Singles Day 11.11 e il celebre venerdì nero. Gli sconti di Natale solitamente non arrivano al livello di quest’ultimo, anzi: ormai tantissimi utenti preparano i regali di Natale per amici e familiari già da fine novembre, proprio grazie a questo evento di fine anno. Se anche tu sei a caccia dell’occasione perfetta per risparmiare e se vuoi sapere tutto sul Black Friday 2024 allora qui troverai quello che ti serve: qual è il significato dell’evento, quando inizia e quanto dura, quali sono le date in Italia, cosa comprare e come seguire le offerte in tempo reale!

Black Friday 2024: tutto quello che c’è da sapere sull’evento più importante di fine anno!

Qual è il significato del Black Friday

Crediti: Canva

Nonostante il nome “venerdì nero” possa far pensare a qualcosa di macabro, in realtà l’origine e il significato di questa “festa degli sconti” è tutt’altro che inquietante o stravagante. Il Black Friday altro non è che il giorno successivo a quello del Ringraziamento: questa celebre festività statunitense si celebra il quarto giovedì del mese di novembre. Ci sarebbero proprio gli Stati Uniti dietro la nascita dell’evento più importante dell’anno per gli sconti e le offerte: questo particolare giorno sarebbe stato scelto alla fine di novembre proprio per favorire le spese natalizie, in vista dell’ultima grande festività prima della fine dell’anno (Natale e Capodanno, appunto).

Per quanto riguarda l’aggettivo “nero”, anche in questo caso la spiegazione è più allegra di quanto si possa pensare: semplicemente i registri contabili dei negozianti (negli anni 60) erano redatti a penna. L’inchiostro rosso indicava i conti in perdita mentre quello nero veniva utilizzato per segnare i conti in attivo: insomma, anche se per noi il colore nero viene spesso associato a qualcosa di spiacevole, in realtà il suo significato in questo contesto è più che positivo.

Crediti: Canva

Dopo esserci soffermati sulle origini del Black Friday è arrivato il momento si soddisfare i più curiosi: quando inizia l’evento dell’anno e quali sono le date in Italia (dato che si tratta di un evento di un altro paese). Il giorno del venerdì nero è il 29 novembre 2024: nonostante l’evento principale raggiunga il suo culmine in questa data le iniziative promozionali cominciano già da prima e continuano fino a lunedì 2 dicembre 2024, ossia il giorno conosciuto come Cyber Monday. Quest’ultima data rappresenta la fine del periodo del Black Friday e da qui in poi bisognerà fare affidamento sulle offerte di Natale per risparmiare in vista dei regali.

Quanto dura il Black Friday e come seguire le offerte in tempo reale

Crediti: Canva

Come abbiano accennato poco sopra, anche se il giorno del venerdì nero è uno, in realtà il periodo promozionale è ben più lungo. Quindi, quanto dura il Black Friday 2024? Di seguito trovate l’elenco dei momenti salienti dell’iniziativa di novembre, con la rispettiva data.

21 novembre – Inizio della Settimana del Black Friday di Amazon

– Inizio della Settimana del Black Friday di Amazon 29 novembre – Giorno del Black Friday

– Giorno del Black Friday 2 dicembre – Cyber Monday

Quindi ad aprire le danze sarà Amazon, a partire dal 21 novembre e fino a lunedì 2 dicembre: oltre alla piattaforma di e-commerce ci sono anche tanti altri store che partecipano all’iniziativa (ognuno ha le sue date, ma ovviamente la principale è quella del venerdì nero). Se vuoi seguire le offerte del Black Friday 2024 in tempo reale non resta che iscriverti al nostro canale Telegram GizDeals – Le migliori offerte online! Di seguito trovi l’elenco dei nostri canali.

Cosa comprare al Black Friday – Le nostre guide all’acquisto

Se non sai cosa comprare al Black Friday e sei in cerca di idee, allora le nostre guide all’acquisto sono certamente un buon punto di partenza. Ogni mese selezioniamo tanti prodotti tech tra le ultime novità disponibili, quelli più convenienti e gli evergreen che non passano mai di moda. Smartphone, notebook, cuffie, smartwatch, tablet, robot aspirapolvere e vacuum cleaner: c’è solo l’imbarazzo della scelta!

Le nostre guide con i migliori prodotti da acquistare al Black Friday – In arrivo

Guide per fasce di prezzo – In arrivo

Tutte le offerte del Black Friday 2023 | Store e Brand

Crediti: Canva

In questa sezione abbiamo stilato l’elenco degli store online e dei brand che partecipano al Black Friday 2024 con sconti ed offerte.

Store

Brand

