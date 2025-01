Redmi Turbo 4 ufficiale: uno sguardo in anticipo al nostro POCO X7 Pro

È tempo del primo smartphone Xiaomi del 2025, al momento lanciato in Cina ma presto in arrivo anche alle nostre latitudini. Si tratta di Redmi Turbo 4 e in questo approfondimento andiamo a scoprire tutto su specifiche tecniche, prezzo e uscita, in attesa dell’uscita da noi (con uno stile leggermente diverso e sotto il marchio POCO).

Redmi Turbo 4: tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, prezzo e uscita

Crediti: Redmi

Il nuovo Redmi Turbo 4 rappresenta un debutto importante per Xiaomi e MediaTek: si tratta del primo smartphone equipaggiato con il Dimensity 8400-Ultra, ossia il primo chipset All Big Core dedicato alla fascia media (la dicitura Ultra indica una variante personalizzata dalla casa di Lei Jun). Ciò vuol dire che il SoC monta esclusivamente Core dedicati alle prestazioni, in modo da ottenere un boost non indifferente dal punto di vista delle performance. Tra le altre caratteristiche di tutto rispetto abbiamo una batteria al silicio-carbonio da ben 6.550 mAh con ricarica da 90W, un ampio schermo flat AMOLED da 6,67″ 1.5K con una luminosità di picco di 3.200 nit e refresh rate a 120 Hz; inoltre è presente una scocca impermeabile IP68.

Crediti: Redmi

Il telefono è disponibili nelle colorazioni nero, verde e bianco, quest’ultima caratterizzata da uno stile sportivo (con una linea rossa che attraversa la back cover). I sensori fotografici sono circondati da degli anelli luminosi LED, da sfruttare come indicatore di carica o per le notifiche. C’è un sensore principale LYT-600 di Sony (50 MP, con OIS) accompagnato da un ultra-grandangolare e da una selfie camera da 20 MP.

Il prezzo del nuovo Redmi Turbo 4 parte da circa 264€ al cambio attuale: si tratta di una cifra particolarmente allettante, ma resta da vedere a quanto arriverà alle nostre latitudini. Ricordiamo che il mid-range dovrebbe fare capolino in Italia come POCO X7 Pro (il lancio è fissato per il 9 gennaio). Di seguito trovate prezzi e configurazioni per il mercato cinese.

12/256 GB – 1.999 CNY (264€)

16/256 GB – 2.199 CNY (290€)

12/512 GB – 2.299 CNY (303€)

16/512 GB – 2.499 CNY (330€)

Redmi Turbo 4 – Scheda tecnica

Crediti: Redmi

Dimensioni 160,95 x 75,24 x 8,06 mm per un peso di 203,5 grammi

Certificazione IP68

Display LTPS OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

12/16GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con LYT-600 , OIS e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici

(f/1.5-2.2) con , e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le