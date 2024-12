MediaTek Dimensity 8400 ufficiale: è il primo SoC “All Big Core” per la fascia media

Dopo il successo riscosso dalla serie Dimensity 9000, era soltanto questione di tempo prima che un modello come il nuovo MediaTek Dimensity 8400 facesse lo stesso. Mi riferisco all’architettura della CPU All Big Core, che dopo aver esordito su Dimensity 9300 per la fascia alta fa il suo ingresso anche nella fascia mid-range.

MediaTek presenta ufficialmente il suo nuovo SoC Dimensity 8400

Realizzato da TSMC con processo produttivo di seconda generazione a 4 nm, il MediaTek Dimensity 8400 è il primo System-on-a-Chip nella storia degli smartphone di fascia media ad abbandonare i core Cortex-A5xx. Se si chiama “All Big Core” è perché il suo processore è composto da 8 core Cortex-A725: ovviamente non sono i più potenti disponibili (relegati al Dimensity 9400), e sono divisi in 1 core a 3,25 GHz, 3 core a 3,0 GHz e 4 core a 2,1 GHz.

Questa configurazione offre un aumento delle prestazioni multi-core del +41% rispetto al Dimensity 8300: nonostante sulla carta dovrebbe essere più impattante sulla batteria, comporta anche una riduzione dei consumi del -44%. Le restanti specifiche comprendono memorie LPDDR5X e UFS 4.0, GPU Mali-G720 MC6, anch’essa più potente del +24% e consumi ridotti del -42%, e una NPU 880 capace di gestire funzioni AI come traduzioni, riscrittura, conversazioni naturali e generazioni di media.

C’è poi l’ISP Imagiq 1080 con supporto ai sensori fotografici fino a 320 MP, supporto a schermi fino a 120 Hz WQHD+ e 180 Hz FHD+ e connettività 5G Dual SIM Dual Active, Bluetooth 5.4 e GPS a tripla frequenza. A questo punto non resta che attendere il primo smartphone a montarlo, che dovrebbe presentarsi come Redmi Turbo 4.

