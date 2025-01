Xiaomi non va in vacanza: POCO X7 e X7 Pro hanno una data d’uscita!

Contestualmente all’annuncio del primo smartphone Redmi del nuovo anno (in Cina), ecco che scopriamo quali saranno i primi telefoni Xiaomi dedicati ai mercati occidentali. Si tratta di POCO X7 e X7 Pro, in arrivo a gennaio: ecco tutto quello che sappiamo dei prossimi mid-range, tra data di presentazione in Italia, design, specifiche e perfino alcune indiscrezioni sul prezzo.

POCO X7 e X7 Pro, ufficiale la data di presentazione in Italia: ecco i primi smartphone Xiaomi del 2025, per i mercati Global

Crediti: POCO

La data di presentazione della serie POCO X7 è fissata per il 9 gennaio, a livello Global (anche in Italia, come rivelato dal sito ufficiale!). La gamma comprenderà sicuramente i modelli X7 e X7 Pro, ma secondo alcuni insider ci sarà spazio anche per POCO X7 Neo (quest’ultimo sarebbe però un’esclusiva indiana). Il design non è stato ancora rivelato ufficialmente, eppure sono già presenti vari render leak; lo stesso vale per le specifiche tecniche, non ancora confermate ma svelate quasi in toto dalle indiscrezioni precedenti.

Crediti: POCO

La serie X7 sarebbe composta da vari rebrand, rielaborati in salsa POCO per l’occasione: il brand del marchio in bella vista, la presenza di una variante con il tipico colore giallo della compagnia partner di Xiaomi. Precisamente POCO X7 standard sarebbe un rifacimento di Redmi Note 14 Pro cinese mentre X7 Pro dovrebbe attingere a piene mani da Redmi Turbo 4. Di seguito trovate le schede tecniche di entrambi, ovviamente da prendere con cautela fino all’evento di lancio. In merito al prezzo, secondo i leak si partirebbe da circa 230€.

POCO X7 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,24 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 128/256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con LYT-600 , OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con , , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

POCO X7 Pro 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni /

Certificazione IP68

Display flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit, Gorilla Glass 7i

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit, Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

fino a 16 GB di RAM LPDDR5X

di RAM fino a 512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2-2.4) con IMX882 , OIS e ultra-wide da 120°

(f/1.5-2.2-2.4) con , e ultra-wide da 120° Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

