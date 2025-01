POCO X7 e X7 Pro ufficiali in Italia: 2 mid-range al di sopra di ogni aspettativa

I nuovi mid-range del brand partner di Xiaomi arrivano in Italia con un look elegante per quanto riguarda le colorazioni classica ed uno stile più sgargiante nella versione “giallo POCO” (ormai è tipica del marchio per quasi ogni modello). POCO X7 5G è la versione Global di Redmi Note 14 Pro cinese mentre POCO X7 Pro 5G ha debuttato in patria come Redmi Turbo 4; in entrambi i casi non si tratta di copie precise, ma ci sono alcune differenze. Cambiano i sensori principali, ci sono delle modifiche alle batterie e anche le dimensioni hanno subito delle piccole variazioni. Andiamo a scoprire tutti i dettagli su specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia dei nuovi modelli della gamma POCO X!

POCO X7 e X7 Pro: tutto quello che c’è da sapere tra specifiche tecniche, prezzo e uscita in Italia

X7 – Crediti: POCO

Entrando nel vivo della nuova serie, ci troviamo alle prese con due medio gamma ben fatti, ognuno con una propria identità ed un proprio design. POCO X7 è dotato di uno schermo con bordi curvi mentre il fratello maggiore Pro adotta un pannello flat; cambia anche la cover posteriore, con il primo che vede protagonista un ampio modulo fotografico squadrato al centro della scocca e il secondo con una doppia fotocamera dallo stile più sobrio. Entrambi i telefoni hanno display AMOLED da 6,67″ con risoluzione 1.5K, refresh rate a 120 Hz, PWM Dimming a 1.920 Hz ed una luminosità di picco elevata (3.000 nit e 3.200 nit); entrambi sono protetti da vetri Gorilla Glass, rispettivamente Victus 2 e 7i, per la massima resistenza.

X7 Pro – Crediti: POCO

I due smartphone si affidano a chipset MediaTek, ossia il Dimensity 7300-Ultra e l’ultimo Dimensity 8400-Ultra; ovviamente POCO X7 Pro presenta qualche asso nella manica, come le memorie LPDDR5X e UFS 4.0 ed un sistema di raffreddamento LiquidCool (al liquido con camera di vapore). Le differenze continuano anche per batteria e ricarica, con unità da 5.110 mAh e 6.000 mAh, rispettivamente con il supporto a 45W e 90W di potenza.

Crediti: POCO

Anche il comparto fotografico differisce: POCO X7 5G adotta una tripla camera da 50 + 8 + 2 MP con IMX882, stabilizzazione ottica, ultra-grandangolare e un obiettivo macro. POCO X7 Pro 5G offre una dual camera da 50 + 8 MP, sempre con OIS e ultra-wide, mentre il sensore principale è sempre il Sony IMX882 (la versione cinese si affida al LYT-600).

Schede tecniche

POCO X7 5G

Dimensioni di 162,33 x 74,42 x 8,4 mm per 190 grammi

Certificazione IP68

Display AMOLED curvo da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2

curvo da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.160 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.000 nit, Gorilla Glass Victus 2 Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento passivo

SoC MediaTek Dimensity 7300-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (fino a 2,5 GHz )

) GPU Mali-G612 MC2

8/12 GB di RAM LPDDR4X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 2.2 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 5.110 mAh con ricarica rapida da 45W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 + 2 MP (f/1.5-2.2-2.4) con IMX882, OIS , ultra-wide da 120° e macro

(f/1.5-2.2-2.4) con IMX882, , ultra-wide da 120° e macro Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 14 con HyperOS

POCO X7 Pro 5G

Dimensioni 160,75 x 75,24 x 8,29/8,43 mm per un peso di 195/195 grammi (plastica/pelle vegana)

Certificazione IP68

Display AMOLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

8/12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con IMX882 , OIS e ultra-wide

(f/1.5-2.2) con , e ultra-wide Selfie camera da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

Quanto costa POCO X7/X7 Pro – Prezzi e offerte

Crediti: POCO

Il prezzo di partenza della serie POCO X7 è di 249€, fino ad un massimo di 379€, in offerta lancio: entrambi gli smartphone sono già disponibili all’acquisto nello store ufficiale di Xiaomi. Di seguito trovate le varie configurazioni per ciascun modello, con il rispettivo prezzo di vendita.

X7 5G – PREZZO ITALIA 8/256 GB – 249€ 12/512 GB – 299€

X7 Pro 5G – PREZZO ITALIA 8/256 GB – 319,9€ 12/256 GB – 349,9€ 12/512 GB – 379,9€



