Anche quest’anno Xiaomi ha presentato la sua nuova linea di portatili targati Redmi, ma ancora una volta si tratta di prodotti esclusivi per il mercato cinese. Per fortuna entrano in gioco gli store di terze parti e perfino noi occidentali possiamo mettere le mani sui nuovi laptop della casa asiatica: ecco dove comprare Redmi Book 14 e 16 2025, appena lanciati in patria ed ora anche alla nostra portata.

Redmi Book 14/16 2025: dove comprare i nuovi portatili di Xiaomi, freschi di lancio (in patria)

Purtroppo Xiaomi non ha ancora portato i suoi notebook in Italia, ma comunque scopriamo ogni nuovo debutto con tanto interesse (sperando di vedere le ultime novità anche alle nostre latitudini, un giorno). I nuovi Redmi Book 14 e 16 2025 sono entrambi equipaggiati con il processore Intel Core 5-220H, accompagnato da memorie fino a 32 GB di RAM e 1 TB di storage SSD. Gli schermi sono da 14″ 2.8K e 16″ 2.5K, con refresh rate a 120 Hz. Cambiano le batterie (56 Wh e 72 Wh) e le dimensioni, ovviamente più compatte per quanto riguarda il modello da 14″ (anche il preso scende a 1,36 kg, contro i 1,65 kg del fratello maggiore. E dopo questa breve panoramica, andiamo subito a scoprire dove comprare Redmi Book 14 e 16 2025!

TradingShenzhen

Tutti i portatili presentano Windows 11 preinstallato in versione cinese, ma è possibile scaricare il pacchetto nella lingua desiderata; comunque in fase di acquisto è anche possibile scegliere una versione di Windows 11 Pro in una lingua preferita.

