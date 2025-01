Honor Italia ha un nuovo Country Manager: inizia l’era di Lucas Man Tang

HONOR Italia ha annunciato oggi la nomina di Lucas Man Tang a nuovo Country Manager, Pier Giorgio Furcas a Deputy General Manager e di Ilaria Galliussi a Marketing and Retail Director. Le nuove nomine riflettono la crescita del brand all’interno di un mercato sempre più competitivo. HONOR, quindi, continua il suo percorso di crescita che ha visto la recente apertura della sua prima bottega all’interno del MediaWorld Tech Village di Milano Certosa.

Honor Italia si rinnova: ecco tutte le nuove nomine

Crediti: Honor

Lucas Man Tang, che ha recentemente concluso la sua esperienza in Honor come Country Manager in diversi Stati del Sud America, proseguirà il progetto di Roger Liyun con un cambio di guida che permetterà a entrambi di esplorare nuovi mercati e portare il loro know-how in questi settori ancora in espansione.

Il nuovo Country Manager di Honor ha dichiarato: “Sono entusiasta di questo nuovo percorso in HONOR e ringrazio Roger per l’ottimo lavoro fin qui svolto. Si tratta di un momento cruciale per la nostra azienda testimoniato sia dai risultati raggiunti sia dal crescente interesse dei consumatori verso i nostri prodotti, in primis i Foldable Magic V2 e Magic V3, che stanno dimostrando l’elevata livello di innovazione tecnologica che siamo in grado di portare nel mercato. La riorganizzazione di HONOR, con questa nuova formazione, rappresenta una mossa strategica volta a semplificare le attività e a puntare a una crescita del brand sul mercato italiano mantenendone intatta l’identità. La sfida che PG e Ilaria hanno colto, e che siamo certi riusciranno a vincere, è quella di fare in modo che il brand sia sempre più riconosciuto nel Paese e che le persone continuino a entrare in contatto e ad apprezzare i nostri device innovativi“.

Crediti: Honor

Pier Giorgio Furcas, invece, ha una lunga e articolata esperienza nel settore Consumer Electronics maturata in grandi multinazionali, tra cui Samsung e Huawei dove ha ricoperto il ruolo di Vice Country Manager, Consumer Business Group. Da aprile 2023 ha assunto il ruolo di Sales Director di HONOR fino a oggi.

La sua nomina a Deputy General Manager rappresenta un rafforzamento della leadership aziendale e non solo. Infatti, questo ruolo aggiunge responsabilità strategiche, consentendo a Furcas di affiancare il Country Manager in decisioni cruciali per la crescita dell’azienda nel mercato italiano. In qualità di Deputy General Manager, avrà una visione ancora più ampia sui progetti e sulle iniziative aziendali, facilitando la coesione tra il team commerciale e il resto dell’organizzazione per ottimizzare le prestazioni e allineare le strategie agli obiettivi di crescita di HONOR in Italia.

Ilaria Galliussi, d’altro canto, ha lavorato in diverse tech companies prima di approdare in HONOR nel maggio 2022 in qualità di Retail Director al fine di migliorare la visibilità del brand nei punti vendita. La nomina di Galliussi a Marketing and Retail Director porta all’unione del dipartimento Marketing & Comunicazione a quello Retail, con l’obiettivo di aumentare la brand awareness e la market share del brand attraverso una strategia omni-channel integrata. L’apertura della bottega HONOR nel rinnovato MediaWorld Tech Village di Certosa, un progetto portato avanti proprio da Ilaria, si inserisce perfettamente all’interno di questo percorso di crescita del brand.

