Dove comprare Redmi Turbo 4: è il gemello sportivo di POCO X7 Pro

Il lancio in Italia di POCO X7 Pro è fissato per il 9 gennaio, ma nel frattempo il suo gemello cinese è già ufficiale. La serie Turbo ha guadagnato un nuovo modello, un dispositivo che rispecchia il suo nome a tutto tondo puntando sulle performance ed uno stile sportivo. Scopri dove comprare Redmi Turbo 4, il primo “medio gamma” Xiaomi del 2025!

Redmi Turbo 4: dove comprare il nuovo mid-range Xiaomi tutto performance e stile

Crediti: Redmi

Effettivamente, definire “mid-range” Redmi Turbo 4 potrebbe essere riduttivo: oltre ad avere un piacevole look sportivo (nella colorazione bianca, attraversata da una sottile linea rossa), il dispositivo offre specifiche che non fanno una piega. È il primo con Dimensity 8400-Ultra, chipset dedicato alla fascia media ma con una caratteristica dei SoC MediaTek di punta, ossia un’architettura che offre solo Performance Core (per la massima potenza, ma con escamotage per l’efficienza energetica); c’è una fotocamera Sony con OIS e ultra-wide, insieme a Xiaomi AISP 2.0, e non manca una batteria al silicio-carbonio con ricarica da 90W. Insomma, un vero gioiellino per appassionati di Xiaomi: continua a leggere per scoprire dove comprare Redmi Turbo 4, fresco di lancio in Cina ma subito disponibile anche per noi (con coupon)!

GizTop

Domande frequenti su Redmi Turbo 4

Redmi Turbo 4 è in Italiano? Lo smartphone è dotato di software China, in lingua cinese e inglese. Redmi Turbo 4 ha i servizi Google? Trattandosi di un modello cinese non sono previsti i servizi Google; tuttavia in questi casi lo store installa direttamente a bordo degli smartphone sia il Play Store che i vari servizi di Google. Redmi Turbo 4 supporta gli aggiornamenti? Sì, lo smartphone supporta senza problemi gli aggiornamenti tramite OTA. Quali sono le bande supportate da Redmi Turbo 4? La lista delle reti supportate è disponibile nella pagina d’acquisto del telefono.

Redmi Turbo 4 – Scheda tecnica

Dimensioni 160,95 x 75,24 x 8,06 mm per un peso di 203,5 grammi

Certificazione IP68

Display LTPS OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

12/16GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.550 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con LYT-600 , OIS e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici

(f/1.5-2.2) con , e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

