POCO X7 Pro a tema Marvel: la nuova versione speciale è dedicata all’eroe più iconico

Nei giorni scorsi i nuovi modelli della famiglia X sono finiti sotto i riflettori grazie alle immagini render, che svelano il classico tocco del brand partner di Xiaomi. Poi c’è stata la conferma ufficiale, con tanto di data di presentazione a livello Global (e in Italia) ed ora si torna a parlare di POCO X7 Pro, il maggiore della serie. La compagnia ha confermato l’esistenza di un’edizione speciale a tema Marvel, dedicata ad uno dei personaggi più iconici (probabilmente il più iconico) del MCU.

POCO X7 Pro Iron Man Edition svelato: ci sarà (ancora una volta) una versione speciale a tema Marvel

Dopo le immagini render ufficiose di POCO X7 e X7 Pro, ecco un’ennesima conferma: prima la certificazione dell’ente NBTC ha svelato il ritorno della collaborazione con Marvel, ora dedicata ad un nuovo personaggio, poi è arrivata la conferma ufficiale. Il precedente POCO F6 è stato lanciato in versione Deadpool & Wolverine Edition mentre a questo giro tocca ad un eroe altrettanto iconico. POCO X7 Pro Iron Man Edition è stato svelato e mostrato con tanto di immagini: per ora il debutto è atteso nei mercati asiatici e non è dato di sapere se arriverà o meno in Italia (nei social nostrani non ci sono accenni a questa versione)

Oltre alla conferma dell’esistenza del telefono hanno fatto capolino anche le prime immagini ufficiali, che mostrano un look molto appariscente (e pensato per gli ultra-fan dell’iconico personaggio Marvel). Come al solito in questi casi possiamo aspettarci una cover posteriore personalizzata, dei temi dedicati ed una confezione di vendita ridisegnata (con dei gadget inclusi). Le specifiche dovrebbero restare le stesse di POCO X7 Pro standard; di seguito trovate un assaggio della scheda tecnica, sulla base di quella del suo cugino cinese Redmi Turbo 4, fresco di lancio. È possibile già notare la prima differenza dato che il modello Global di POCO avrà una batteria da 6.000 mAh anziché 6.550 mAh (ma sempre con ricarica da 90W). La data di presentazione della serie X7 è fissata per il 9 gennaio, anche in Italia.

POCO X7 Pro 5G – Scheda tecnica presunta

Dimensioni 160,95 x 75,24 x 8,06 mm per un peso di 203,5 grammi

Certificazione IP68

Display LTPS OLED flat da 6,67″ 1.5K+ (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i

flat da (2.712 x 1.220 pixel) con refresh rate a , campionamento del tocco a 2.560 Hz, profondità colore a 12 bit, PWM Dimming da 1.920 Hz, luminosità di picco di 3.200 nit e Gorilla Glass 7i Lettore d’impronte sotto il display (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (LiquidCool 4.0)

SoC MediaTek Dimensity 8400-Ultra a 4 nm TSMC

a 4 nm TSMC CPU octa-core (1 x 3,25 GHz A725 + 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725)

+ 3 x 3 GHz A725 + 4 x 2.1 GHz A725) GPU Mali-G720 MC6

12/16GB di RAM LPDDR5X

di RAM 256/512 GB di memoria UFS 4.0 non espandibile

di memoria non espandibile Batteria da 6.000 mAh con ricarica rapida da 90W

con ricarica rapida da Fotocamera da 50 + 8 MP (f/1.5-2.2) con LYT-600 , OIS e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici

(f/1.5-2.2) con , e ultra-wide da 120° + Xiaomi AISP 2.0 + anelli luminosi LED intorno ai fotografici Selfie camera OV20B da 20 MP (f/2.2)

(f/2.2) Supporto Dual SIM 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, Dual GPS, NFC, USB Type-C, speaker stereo, sensore IR

Sistema operativo Android 15 con HyperOS 2

Ultimo aggiornamento: 2 gennaio

