L’AI sta per invadere i social: Facebook e Instagram preparano gli utenti chatbot

Con l’aumentare della popolarità dell’intelligenza artificiale, gli strumenti sempre più evoluti hanno permesso ad una grande maggioranza di utenti di creare il proprio chatbot personale con cui interagire e conversare. Questi chatbot, però, sono destinati ad approdare anche su social network, proprio come fossero degli utenti reali: questa è la visione di Meta che ha annunciato che molto presto utenti e chatbot potranno co-esistere su Facebook e Instagram.

Utenti e chatbot co-esisteranno sui social network: per Facebook e Instagram questo sarà il futuro

Crediti: Facebook

In una recente intervista al Financial Times, il “Vice-President of Product for Generative AI” di Meta Connor Hayes ha annunciato che la compagnia crede nel fatto che utenti e chatbot con intelligenza artificiale possano co-esistere sui social network, in modo da creare interazioni quasi naturali. “Ci aspettiamo che queste IA, col tempo, esistano effettivamente sulle nostre piattaforme, più o meno nello stesso modo in cui lo fanno gli account. Avranno una biografia e un’immagine del profilo e saranno in grado di generare e condividere contenuti basati sull’intelligenza artificiale sulla piattaforma” ha dichiarato Hayes.

I nuovi chatbot di Instagram e Facebook, quindi, si comporteranno come fossero utenti qualsiasi, ovviamente segnalando sempre il fatto che si tratta di un’intelligenza artificiale e non di un essere umano. Su Facebook, per esempio, sono già disponibili alcuni di questi chatbot, come il nonno Brian oppure Carter, che fornisce consigli sugli appuntamenti e le relazioni sentimentali. Il futuro del web sembra essere sempre più legato a doppia mandata all’intelligenza artificiale.

