Xiaomi e NIO, tira aria di acquisizione? Arriva la risposta ufficiale

La collaborazione tra NIO e Xiaomi non è di certo un segreto: lo stesso Lei Jun ha ringraziato pubblicamente in varie occasioni la casa automobilistica cinese ed intrattiene rapporti con l’amministratore delegato di NIO (William Li). In questi giorni ha iniziato a prendere piede un’ipotesi, spinta dalle speculazioni degli analisti di settore. Xiaomi potrebbe acquisire NIO e consolidare definitivamente il suo ruolo nel settore delle auto elettriche: ma sarà davvero così? La risposta arriva dai diretti interessanti tramite i media asiatici.

Xiaomi potrebbe acquisire NIO, secondo un report: intanto arriva la risposta ufficiale da parte delle due aziende

In un articolo pubblicato dalla testata in fonte si parla di cinque grandi congetture per il 2025: tra queste è presente quella di una possibile acquisizione di NIO da parte di Xiaomi. La prima avrebbe già ampliato la sua rete di scambio portando delle tecnologie per batterie a bordo dei veicoli elettrici di altri brand cinesi, ma l’analisi in questione parla di una vera e propria acquisizione (similmente a quanto avvenuto con Meizu e il colosso automobilistico Geely, ma in questo caso all’inverso).

A distanza di pochissimo è arrivata una doppia smentita dai brand in questione: il responsabile delle Pubbliche Relazioni del gruppo Xiaomi (Wang Hua) è intervenuto smentendo la cosa, seppur con delle risposte alquanto diplomatiche. È stato poi un responsabile di NIO (Ma Lin) a smentire esplicitamente questa voce, chiarendo la questione con l’autore del report. Insomma, entrambi i marchi hanno negato l’acquisizione anche se i rapporti di scambio tra le varie realtà automobilistiche cinesi sono confermate in via ufficiale.

Per quanto riguarda il futuro dei due brand, ricordiamo che NIO ha lanciato il suo Phone 2 a luglio e che potrebbe essere in dirittura d’arrivo anche un terzo capitolo. Dall’altro lato, Xiaomi venderà il suo primo SUV elettrico (YU7) nel corso dei prossimi mesi, mentre segnali sempre più insistenti indicano che la compagnia di Lei Jun potrebbe vendere auto anche fuori dalla Cina.

