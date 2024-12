Xiaomi annuncia YU7: foto ufficiali e specifiche del suo primo SUV elettrico

Basta indiscrezioni: la seconda auto elettrica di Lei Jun sta arrivando ufficialmente, e si chiamerà Xiaomi YU7. Lo sapevamo già in via ufficiosa, e adesso le immagini ufficiali ci confermano che il veicolo sarà un crossover SUV dal look sportivo. A togliere ulteriori dubbi c’ha pensato il Ministero dell’Industria e dell’Informazione Tecnologica, che nelle documentazioni pubblicate in rete ha svelato altre immagini di Xiaomi YU7 e anche le sue principali caratteristiche.

Xiaomi YU7 svelata ufficialmente: ecco le prime immagini del suo primo SUV elettrico

La presentazione ufficiale, o comunque il lancio sul mercato di Xiaomi YU7, avverrà nel periodo di giugno/luglio 2025, come specificato dalla compagnia stessa. Mancano ancora diversi mesi, ma allora perché questo annuncio arriva già adesso? Lo chiarisce Lei Jun, che su Weibo ha dichiarato di aver deciso di anticipare i tempi e aver fatto certificare l’auto prima del previsto in modo da “rimuovere il pesante camuffamento dalle auto in prova il prima possibile, il che ci aiuterà a effettuare test di massa a lungo termine più completi e dettagliati per garantire la qualità del prodotto e realizzarne uno migliore“.

Xiaomi YU7 sta venendo testata su strada su larga scala, per un SUV elettrico che misura 4,99 metri di lunghezza, 1,99 metri di larghezza e 1,6 metri di altezza per un passo di 3 metri e un peso di 2.405 kg. Può raggiungere una velocità massima di 253 km/h grazie ai due motori da 220/288 kW ed è alimentato da un parco batterie CATL dalla capacità non ancora dichiarata.

Per il momento, di Xiaomi YU7 pare esserci un solo modello, siglato XMA6500LBEVA1 e prodotto nella fabbrica Xiaomi EV a Pechino. Quanto costerà Xiaomi YU7 non è ancora dato saperlo, anche se sicuramente il prezzo sarà più elevato di quello della gamma Xiaomi SU7, essendo i SUV una categoria di auto più costosa di quella delle berline.

