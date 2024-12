Le auto Xiaomi saranno vendute in Europa: compaiono i primi indizi

Ci sono voluti anni prima che Xiaomi si decidesse a vendere i suoi smartphone fuori dalla Cina, ma con le sue auto elettriche dovrebbe volerci meno tempo. Ci vollero anni perché la Xiaomi di allora era poco più che una startup, mentre adesso ha raggiunto lo status quo della grande azienda che può imbarcarsi in un’opera d’espansione del genere. Non sarebbe facile scontrarsi con le case automobilistiche di riferimento, ma Xiaomi ha più volte dimostrato di avere le capacità di imporsi anche in segmenti di mercato già popolati da brand storici.

Xiaomi starebbe preparando l’espansione delle sue auto elettriche fuori dalla Cina

Non sorprende quindi che, secondo i media cinesi, Xiaomi Auto starebbe preparando la pianificazione all’estero per esportare i suoi veicoli fuori dai confini nazionali. La divisione automobilistica starebbe assumendo in vari ruoli per prepararsi alla vendita internazionale, specialmente per quanto riguarda l’adattamento delle sue funzioni di guida smart alle legislazioni estere.

Per ora, le voci di corridoio parlano dell’intenzione di vendere piccoli lotti in diverse regioni, muovendosi in maniera moderata per testare la risposta del mercato prima di effettuare ulteriori espansioni. Questo potrebbe significare che il debutto internazionale potrebbe riguardare solamente quelle aree geografiche dove Xiaomi si sente più sicura, e questo potrebbe escludere buona parte di quell’Europa dove i marchi occidentali sono quelli che detengono la maggior parte delle vendite.

Tuttavia, a inizio dicembre Xiaomi SU7 Max è stata portata in quel di Milano e lì rimarrà esposta fino al 6 gennaio, più precisamente in Piazza Duca d’Aosta dinnanzi alla Stazione Centrale: che sia un possibile indizio per il nostro mercato? Nel frattempo, vi ricordiamo che è stato annunciato ufficialmente quello che sarà il primo SUV elettrico, Xiaomi YU7.

