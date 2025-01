Su AliExpress è già tempo di Capodanno Cinese: al via le promozioni con sconti e coupon

Manca ancora poco più di una settimana al tanto atteso Capodanno Cinese, ma su AliExpress le promozioni sono già arrivate con tantissimi prodotti in sconto per tutti. Come di consueto, infatti, il celebre shop online ha deciso di celebrare l’avvenimento con largo anticipo, con promozioni che ogni settimana permetteranno di risparmiare sui migliori prodotti con sconti fino al 60% e coupon extra.

Sconti fino al 60% e tanti coupon per risparmiare ancora di più su AliExpress

Crediti: AliExpress

Inizia oggi su AliExpress la “Vendita di Fine Stagione“, la prima promozione che celebra i Saldi del Capodanno Cinese. Dal 20 gennaio al 7 febbraio, sul celebre portale di e-commerce, sarà possibile trovare i migliori prodotti con sconti fino al 60%, mentre fino al 27 gennaio ci saranno a disposizione anche i coupon che trovate qui sotto per ottenere uno sconto extra in base alla propria spesa.

Sconto di 3€ su una spesa minima di 29€: ITCNY03

Sconto di 12€ su una spesa minima di 99€: ITCNY12

Sconto di 20€ su una spesa minima di 159€: ITCNY20

Sconto di 30€ su una spesa minima di 239€: ITCNY30

Sconto di 40€ su una spesa minima di 329€: ITCNY40

Sconto di 60€ su una spesa minima di 439€: ITCNY60

Per tutte le informazioni sulla promozione, vi lasciamo alla pagina ufficiale di AliExpress dove troverete anche i migliori prodotti in sconto a cui applicare i coupon.

