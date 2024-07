NIO Phone 2 ufficiale: è il top con Snap 8 Gen 3 che non ti aspetti

Il pubblico occidentale potrebbe non conoscerla, ma NIO è una delle compagnie automobilistiche cinesi più interessanti nel panorama EV, specie adesso dopo il lancio di NIO Phone 2. In occasione della sua conferenza annuale Innovation Day 2024, l’azienda ha ufficializzato il suo secondo smartphone, con cui ha dichiarato di voler “difendersi da Xiaomi e Huawei“, le uniche rivali che hanno messo i piedi anche nell’industria dell’automotive.

NIO Phone 2 è il nuovo top di gamma della compagnia automobilistica

In anticipo rispetto ai tempi (NIO Phone 1 arrivò a settembre), NIO Phone 2 non rinnova la formula, presentandosi con una livrea molto simile a quella del suo predecessore. Sul lato sinistro ritroviamo il tasto fisico utile per comunicare con l’auto, sfruttando la connettività NFC, Bluetooth 5.3 e UWB, con cui per esempio ritrovare facilmente il posto dove la si è parcheggiata. Grazie all’app Nio Link per l’infotainment, è consentito l’accesso a app e file multimediali sullo schermo del veicolo.

La scheda tecnica è di alto profilo, a partire dall’utilizzo dello Snapdragon 8 Gen 3 di ultima generazione, SoC Qualcomm a 4 nm che integra CPU octa-core Kryo fino a 3,3 GHz, GPU Adreno 750 a 903 MHz e memorie da 12/16 GB di RAM LPDDR5X e 512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0. Spicca lo schermo, un pannello OLED Samsung E7 da 6,82″ 2K (3.168 x 1.440 pixel) con refresh rate LTPO 120 Hz, PWM Dimming a 1.440 Hz, luminosità fino a 2.600 nits e sensore ID ottico.

Posteriormente c’è la fotocamera, una 48+48+50 MP con sensore principale Sony LYT-T808, ultra-grandangolare IMX882 e teleobiettivo periscopiale 2.6x IMX890. L’alimentazione è fornita da una batteria da 5.020 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80W e wireless 50W in una scocca spessa 8,6 mm per 209 grammi, e c’è anche una versione in ceramica da 8,45 mm e 226 grammi, entrambe con certificazione IP68; il resto delle specifiche comprende USB-C 3.2 Gen 1, connettività 5.5G e Wi-Fi 7.

NIO Phone 2 è disponibile in Cina al prezzo di partenza di 6.499 CNY (826€) per la variante da 12/512 GB, salendo a 6.899 CNY (877€) per quella da 12 GB/1 TB per finire a quella da 16 GB/1 TB per 7.499 CNY (953€).

