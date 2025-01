OPPO Find N5 perfetto per foto subacquee: sarà il primo pieghevole impermeabile

Nonostante manchi ancora una data, OPPO ha iniziato a scaldare i motori anticipando quelle che saranno le caratteristiche più importanti del suo prossimo foldable. Come al solito, il brand cinese punta all’eccellenza: non solo eleganza e stile, ma anche funzionalità. E infatti, OPPO Find N5 sarà il primo smartphone pieghevole al mondo veramente impermeabile, in grado perfino di scattare fotografie sott’acqua.

OPPO Find N5 con certificazione IP69: sarà il primo pieghevole completamente impermeabile

Crediti: OPPO

Di recente l’azienda ha confermato che OPPO Find N5 sarà il pieghevole più sottile al mondo: a riprova di ciò, è stato anche pubblicato un video che mette a confronto il prossimo telefono della compagnia con vari oggetti (come carte e monete). Il top di gamma vuole strappare questo primato di Honor Magic V3, ma non sarà la sola caratteristica unica: sarà anche il primo pieghevole impermeabile, in grado di andare davvero sott’acqua (IPX6, IPX8, IPX9). E infatti nell’ultimo teaser OPPO Find N5 viene messo alla prova con degli scatti subacquei.

Crediti: OPPO Crediti: OPPO

Il lancio è atteso per febbraio 2025, ma come sottolineato poco sopra manca ancora una data certa. Nel frattempo non hanno tardato a fare capolino varie indiscrezioni, con tanti dettagli sulle presunte specifiche. Lo smartphone è stato anche avvistato su Geekbench con la sigla PKH110: i benchmark “confermano” la presenza della nuova versione dello Snapdragon 8 Elite (SM8750-3-AB).

Crediti: Geekbench

Si tratta di una variante del SoC caratterizzata da un core in meno: di conseguenza ci si aspetta meno calore ed un utilizzo pensato appositamente per certi tipi di dispositivi (come gli smartphone pieghevoli). Di seguito trovate una possibile anteprima delle specifiche tecniche, ovviamente da prendere con cautela fino al debutto del nuovo OPPO Find N5.

Scheda tecnica presunta

dimensioni: 9,2 mm di spessore (chiuso) e 4 mm (aperto) per un peso di meno di 230 grammi

certificazione IP69

Display interno AMOLED da 7,82″ QHD+ (2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass

(2.440 x 2.268 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ultra Thin Glass Display esterno AMOLED da da 6,31″ Full HD+ (2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard

(2.484 x 1.116 pixel) LTPO 3.0 con refresh rate a , campionamento del tocco a 240 Hz, luminosità di picco a 2.800 nit, PWM Dimming a 1.440 Hz, profondità colore a 10 bit, protezione Ceramic Guard Lettore d’impronte digitali laterale

Raffreddamento al liquido con camera di vapore

SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite ( SM8750-3-AB ) a 3 nm TSMC

( ) a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Oryon Phoenix L + 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M)

+ 5 x 3,53 GHz Oryon Phoenix M) GPU Adreno 830

fino a 24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X fino a 1 TB di storage UFS 4.0

di storage UFS 4.0 batteria da 5.700 mAh con ricarica rapida e ricarica wireless (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover)

con ricarica rapida e ricarica (probabilmente anche magnetica, ma con un’apposita cover) fotocamera da 50 + 50 + 50 MP (f/1.6) con ottimizzazioni Hasselblad , OIS, ultra-grandangolare, teleobiettivo a periscopio

(f/1.6) con ottimizzazioni , OIS, ultra-grandangolare, selfie camera da 20 MP f/2.2 (interna) e da 32 MP f/2.4 (esterna)

f/2.2 (interna) e da f/2.4 (esterna) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C, Alert Slider

Android 15 sotto forma di ColorOS 15 (OPPO) e OxygenOS 15 (OnePlus)

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

grazie al nostro canale Telegram esclusivo

⭐️ Scopri le