REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+: scheda tecnica, prezzo e uscita

Dopo l’uscita dei top di gamma di nuova generazione (Xiaomi 15, OnePlus 13, Honor Magic 7 e non solo) è tempo di guardare anche al settore del mobile gaming. REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ sono i primi Gaming Phone al mondo con Snapdragon 8 Elite: ecco tutto quello che c’è da sapere su specifiche tecniche, caratteristiche, prezzo e uscita (in Cina e ora anche in Italia).

REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+: tutto quello che c’è da sapere sui Gaming Phone di ultima generazione

Design e display

Inizialmente si parlava di un possibile cambio di look, ma per fortuna la tamarragine ha vinto di nuovo. REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ non deludono le aspettative ed arrivano ancora una volta con un design futuristico e in perfetto stile da Gaming Phone, anche se con elementi unici. Lo stile ricalca quanto visto con i precedenti 9 Pro/9 Pro+ e 9S Pro/9S Pro+: ci sono quattro colorazioni (bianco e nero, e poi nero e argentato con scocca semi-trasparente), i bordi sono quadrati e spigolosi, è presente una luce LED RGB posteriore, una ventola fisica di raffreddamento ma soprattutto una coppia di tasti dorsali a sfioramento (utili nei giorni, specialmente gli FPS). Lungo il bordo destro trova spazio uno slider, utile per cambiare la modalità del telefono (è personalizzabile).

I nuovi telefoni continuano ad offrire un pannello tutto schermo, senza foro o notch grazie alla presenza di una fotocamera selfie sotto il display. Quest’ultimo è una soluzione OLED BOE Q9+ da 6,85″ di diagonale, con risoluzione 1.5K, refresh rate a 144 Hz, luminosità di picco fino a 2.000 nit, PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz (fino a 2.500 Hz).

La sicurezza è affidata ad un lettore d’impronte digitali sotto lo schermo, ma si tratta di un sensore ottico (non ad ultrasuoni come per i vari top di gamma usciti nelle ultime settimane).

Specifiche tecniche e fotocamera

Come abbiamo già anticipato, le specifiche tecniche di REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ sono basate sullo Snapdragon 8 Elite. Il chipset non ha bisogno di presentazioni: si tratta dell’ultimo modello di punta realizzato da Qualcomm, con processo a 3 nm, solo core proprietari Oryon ad alta potenza fino a 4,32 GHz di clock, funzionalità AI e tanto altro ancora. Lato memorie abbiamo fino a 24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) e fino ad un massimo di 1 TB di storage UFS 4.0. Tra le aggiunte di REDMAGIC troviamo il chip proprietario R3, che affianca lo Snapdragon 8 Elite potenziando le funzionalità legate al gaming (come il supporto alla risoluzione 2K a 120 fps). Un’altra grande novità arriva direttamente dai PC Gaming e dalla PS5: il sistema di raffreddamento dei due smartphone ora comprende anche una sezione in metallo liquido. L’intero sistema è composto da ben 10 strati e consente di abbassare le temperature fino ad un massimo di 21°C, con questa configurazione:

lamina di rame sotto il display

foglio di grafene altamente conduttivo

sistema al liquido con camera di vapore (12.000 mm²) e struttura 3D

telaio centrale in alluminio di grado aerospaziale

metallo liquido

gel termico

lamina di rame sulla scheda madre

ventolina fisica

griglia per l’aria (in alluminio)

ultimo strato di rame

L’autonomia del modello maggiore 10 Pro + è affidata ad una batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con il supporto alla ricarica cablata da 120W. Questa è la grande differenza tra i due flagship: REDMAGIC 10 Pro standard monta una batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida da 80W. L’altra differenza riguarda i tagli di memorie: solo il maggiore arriva fino a 24 GB/1 TB. Lato software c’è Android 15, ovviamente sotto forma di REDMAGIC OS 10, interfaccia proprietaria del brand che punta ad offrire un’esperienza fluida ed ottimizzata, con feature AI sia generali che per quanto riguarda la parte relativa al gaming.

Il comparto fotografico non fa gridare al miracolo ma compie sicuramente il suo dovere: entrambi i telefoni adottano un triplo sensore da 50 + 50 + 2 MP con funzionalità legate all’AI. Frontalmente, c’è spazio per una selfie camera da 16 MP; come già sottolineato poco sopra si tratta di una modulo posizionato sotto lo schermo.

REDMAGIC 10 Pro/Pro+ – Scheda tecnica

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

12/16/24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 256/512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 120W da 6.500 mAh con ricarica da 80W

fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

REDMAGIC 10 Pro GLOBAL – Che cosa cambia con la versione internazionale

Il 3 dicembre il top di gamma da gaming è arrivato anche in versione Global, con alcune (piccole) modifiche. REDMAGIC 10 Pro internazionale presenta le caratteristiche del Pro+ cinese, ma con il supporto alla ricarica da 100W. Quindi la batteria è un’unità da 7.050 mAh ed è presente il taglio superiore da 24 GB/1 TB. Di seguito la scheda tecnica completa del flagship, disponibile anche in Italia.

dimensioni 163,42 x 76,14 x 8,9 mm per un peso di 229 grammi

certificazione IP assente

assente display flat OLED BOE Q9+ a 10 bit da 6,85″ 1.5K+ (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a 144 Hz , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit

a da (2.688 x 1.216 pixel), refresh rate a , PWM Dimming a 2.592 Hz, campionamento del tocco a 960 Hz e luminosità di picco fino a 2.500 nit Lettore d’impronte digitali sotto lo schermo (ottico)

Raffreddamento al liquido con camera di vapore (12.000 mm 2 ), 10 strati e metallo liquido + mini ventola

), 10 strati e + SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite a 3 nm TSMC

a 3 nm TSMC CPU octa-core (2 x 4,32 GHz Onyon Phoenix L + 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M)

+ 6 x 3,53 GHz Onyon Phoenix M) GPU Adreno 830

16/24 GB di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps)

di RAM LPDDR5X Ultra (9.600 Mbps) 512 GB/1 TB di storage UFS 4.0 non espandibile

di storage UFS 4.0 non espandibile batteria al silicio-carbonio da 7.050 mAh con ricarica da 120W

con ricarica da fotocamera da 50 + 50 + 2 MP (f/1.88-2.2) con OmniVision OV50E40 , OIS , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo macro OV02F10

(f/1.88-2.2) con OmniVision , , ultra-grandangolare OV50D e obiettivo OV02F10 selfie camera sotto il display OmniVision OV16A1Q da 16 MP (f/2.0)

(f/2.0) Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4, NFC, Dual Frequency GPS, Speaker stereo, Type-C 3.2 Gen 1, sensore IR, Slider, 3 microfoni, pulsanti dorsali touch , mini-jack 3.5 mm per cuffie

, mini-jack 3.5 mm per cuffie Android 15 sotto forma di REDMAGIC OS 10

Quanto costa REDMAGIC 10 Pro/Pro+ – Prezzo e uscita in Italia

La presentazione dei nuovi REDMAGIC 10 Pro e 10 Pro+ è avvenuta in Cina il 13 novembre; come anticipato poco sopra, il debutto in Italia è avvenuto il 3 dicembre, al prezzo di partenza di 649€ (in preordine a partire da 12 dicembre e vendita dal 18 dicembre). Di seguito trovate prezzi e configurazioni per il mercato cinese e italiano.

REDMAGIC 10 Pro GLOBAL – ITALIA Shadow (Black) – 12/256 GB – 649€ Moonlight (Transparent White) – 16/512 GB – 799€ Dusk (Transparent Black) – 16/512 GB – 799€ Dusk Ultra (Transparent Black) – 24 GB/1 TB – 999€



REDMAGIC 10 Pro CHINA colorazioni White Warrior/Night Knight 12/256 GB – 4.999 CNY ( 652€ ) 12/512 GB – 5.499 CNY ( 717€ ) colorazioni Transparent Silver Deuterium/Transparent Dark Knight 12/256 GB – 5.299 CNY ( 691€ ) 12/512 GB – 5.799 CNY ( 757€ )



REDMAGIC 10 Pro+ CHINA colorazioni White Warrior/Night Knight 16/512 GB – 5.999 CNY ( 783€ ) Night Knight 24 GB/1 TB – 7.499 CNY ( 979€ ) colorazioni Transparent Silver Deuterium/Transparent Dark Knight 16/512 GB – 6.299 CNY ( 822€ )



Infine la casa cinese ha presentato anche la versione speciale REDMAGIC X Golden Saga, ossia un’edizione ultra-premium con una confezione particolarmente ricca ed una camera di vapore in oro ed altri elementi legati alla dissipazione del calore realizzati in oro, argento e fibra di carbonio. Si tratta del modello Pro+ da 24 GB di RAM e 1 TB di storage, a 9.699 CNY (ossia circa 1.266€). Questa variante è stata presentata solo in Cina e al momento NON è disponibile in Italia.

