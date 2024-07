Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ ufficiali: sono i primi con Snapdragon 8 Gen 3 POTENZIATO

La compagnia cinese (parte di Nubia) ha annunciato una nuova coppia di smartphone da gaming e ancora una volta abbiamo a che fare con due belve. Potenti, stilose e con un tocco futuristico, si tratta dei primi smartphone equipaggiati con la versione potenziata dello Snapdragon 8 Gen 3. Ma bando alle ciance, ecco tutte le novità di Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ tra specifiche tecniche, prezzo e uscita sul mercato.

Red Magic 9S Pro e 9S Pro+: tutto quello che c’è da sapere sui nuovi smartphone da gaming

Design e display

Crediti: Red Magic

Il design dei flagship da gaming non fa una piega: Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ presentano lo stesso look dei precedenti Red Magic 9 Pro e 9 Pro+, con una tripla fotocamera a filo con la scocca, un design futuristico ed appariscente (ma che non rinuncia all’eleganza) ed un sistema di luci LED RGB (nel logo e nella ventolina di raffreddamento). Lungo il bordo destro è presente una coppia di pulsanti touch, anch’essi con illuminazione (e con un campionamento del tocco a 520 Hz). Gli smartphone montano uno schermo OLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con refresh rate a 120 Hz, campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, luminosità di picco fino a 1.600 nit e PWM Dimming a 2.160 Hz. Oltre ad essere presente un lettore d’impronte sotto il pannello, c’è anche una selfie camera sotto il display: niente notch o punch hole, ma solo un enorme panello, pronto per giocare o per godere al meglio di qualsiasi contenuto multimediale.

Specifiche tecniche e fotocamera

Crediti: Red Magic

Le specifiche tecniche di Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ puntano in altro: si tratta dei primi top di gamma equipaggiati con lo Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition, ovvero la versione potenziata nata come esclusiva temporale della serie Samsung Galaxy S24 (con il nome di Snapdragon 8 Gen 3 for Galaxy). Il periodo di esclusività è terminato ed ora il chipset può debuttare anche a bordo di altri top Android. Rispetto alla versione standard abbiamo un leggero aumento della potenza, con la frequenza di clock massima che sale fino a 3,39 GHz (anziché 3,3 GHz). Presente all’appello il chip proprietario Red Core R2 Pro, dedicato alla funzioni relative al gaming. Il tutto è raffreddato da un sistema ICE 13.5 con tecnologia al liquido con una camera di vapore di grandi dimensioni (10.182 mm2); inoltre è presente una ventola di raffreddamento fino ad un massimo di 22.000 RPM (che funziona ad un basso livello di rumore, appena 4 dB).

I flagship condividono anche il comparto fotografico basato sul trittico di sensori da 50 + 50 + 2 MP, con stabilizzazione ottica OIS, un ultra-grandangolare ed un obiettivo macro. La selfie camera (ricordiamo, sotto il display) è un modulo da 16 MP.

Le principali differenze tra i due smartphone riguardano i tagli di memorie e le batterie. Red Magic 9S Pro monta una capiente unità da 6.000 mAh con ricarica rapida da 80W; per quanto riguarda la memoria sono presenti 12 GB di RAM e 256/512 GB di storage. Il fratello maggiore Red Magic 9S Pro sale di livello con una batteria da 5.500 mAh con ricarica da ben 165W e tagli di memoria da 16/512 GB e 24 GB/1 TB. Ovviamente in tutti i casi parliamo di RAM LPDDR5X e storage UFS 4.0.

Red Magic 9S Pro – Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9 mm per 229 grammi

Display AMOLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5

(2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750 a 1 GHz

12 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 256/512 GB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 6.500 mAh con ricarica rapida 80W

con ricarica rapida Impianto di raffreddamento ICE 13.5 da 10.182 mm²

Tripla fotocamera da 50+50+2 MP con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità

con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità Fotocamera frontale da 16 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Redmagic OS 9.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, speaker stereo e ingresso mini-jack

Red Magic 9S Pro+ – Scheda tecnica

Dimensioni di 164 x 76,4 x 8,9 mm per 229 grammi

Display AMOLED BOE Q9+ da 6,8″ Full HD+ (2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a 120 Hz , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5

(2.480 x 1.116 pixel) con densità di 400 PPI, refresh rate a , campionamento del tocco fino a 2.000 Hz, PWM Dimming a 2.160 Hz, luminosità fino a 1.600 nits, sensore ID ottico e protezione Gorilla Glass 5 SoC Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 Leading Edition a 4 nm

a 4 nm CPU octa-core Kryo (1 x 3,4 GHz X4 + 3 x 3,2 GHz A720 + 2 x 3,0 GHz A720 + 2 x 2,3 GHz A520)

GPU Adreno 750 a 1 GHz

16/24 GB di RAM LPDDR5X

di RAM LPDDR5X 512 GB/1 TB di ROM UFS 4.0 non espandibile

di ROM UFS 4.0 non espandibile Batteria da 5.500 mAh con ricarica rapida 165W

con ricarica rapida Impianto di raffreddamento ICE 13.5 da 10.182 mm²

Tripla fotocamera da 50+50+2 MP con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità

con Samsung GN5 e OIS, ultra-grandangolare e sensore di profondità Fotocamera frontale da 16 MP f/2.0

f/2.0 Software Android 14 con Redmagic OS 9.0

Dual SIM 5G, Wi-Fi 7, Bluetooth, GPS a doppia frequenza, NFC, USB-C 3.2 Gen 2, speaker stereo e ingresso mini-jack

Quanto costa Red Magic 9S Pro/Pro+ – Prezzo e uscita

Il debutto di Red Magic 9S Pro e 9S Pro+ è avvenuto in Cina il 3 luglio mentre il lancio Global è atteso per il 16 luglio (ma riguarda la sola versione Pro). Di seguito trovate le configurazioni disponibili ed il relativo prezzo di vendita in patria.

Red Magic 9S Pro 12/256 GB – colorazioni Dark Knight e White Knight – 4.799 CNY ( 611€ ) 12/512 GB – colorazioni Dark Knight e White Knight – 5.199 CNY ( 662€ ) 12/256 GB – colorazioni Transparent Silver Deuterium e Transparent Dark Knight – 4.999 CNY ( 636€ ) 12/512 GB – colorazioni Transparent Silver Deuterium e Transparent Dark Knight – 5.399 CNY ( 687€ )

Red Magic 9S Pro+ 16/512 GB – colorazioni Dark Knight e White Knight – 5.799 CNY ( 738€ ) 16/512 GB – colorazioni Transparent Silver Deuterium e Transparent Dark Knight – 5.999 CNY ( 764€ ) 24 GB/1 TB – 6.999 CNY ( 891€ )



Per quanto riguarda i prezzi in Italia dovremo necessariamente attendere l’evento del 16 luglio; nel frattempo è già possibile scoprire i primi dettagli tramite il sito ufficiale Global.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️