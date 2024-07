Pixel 9 è ancora PIÙ ROSA in questo video hands on

Manca poco al debutto dei nuovi modelli della serie Pixel e grazie ai leak trapelati nel corso dei mesi sappiamo tantissimo. Ora spunta anche una nuova colorazione Pink, molto diversa rispetto a quella a cui siamo abituati e decisamente più intensa: Google Pixel 9 è protagonista di un breve video hands on che svela una colore tutto nuovo!

Google Pixel 9 protagonista di un video hands on: eccolo nella nuova colorazione Peony, elegante e appariscente

Crediti: @hanibioud (X/Twitter)

L’attuale Pixel 8 è disponibile in quattro colorazioni, tra cui quella rosa (un rosa pesca, per la precisione) ma il suo successore dovrebbe introdurre una tonalità molto più intensa. Già in precedenza erano emersi dei dettagli al riguardo: un leak di alcuni mesi fa ha svelato gli sfondi ufficiali della serie Pixel 9, insieme alle colorazioni. Tra queste spunta la versione Peony, che sembra coincidere con il video hands on di cui Google Pixel 9 è protagonista.

Pixel 9 is already out in Algeria.

Storage: 256GB

Color : Pink

I'll keep you updated tomorrow morning. pic.twitter.com/0mE1QlCbEg — Hani Mohamed Bioud (@hanibioud) July 1, 2024

Si tratta di una tonalità di rosa sicuramente più intensa rispetto a quella utilizzata in precedenza, con un effetto finale che rende il dispositivo appariscente. Anche il modello Pro dovrebbe avere dalla sua una colorazione rosa, ma la tonalità sembrerebbe essere diversa (i leak parlano di un generico Rose, rispetto al Peony di Pixel 9). La data di presentazione della serie è fissata per il 13 agosto: un debutto parecchio in anticipo rispetto agli standard di Google (solitamente il mese fatidico è ottobre).

Pixel 8 – Crediti: Google

Questa non dovrebbe essere l’unica novità: i leak parlano di un cambio di strategia da parte della casa di Mountain View, con il debutto di tre smartphone anziché i classici due. Oltre a Pixel 9 e 9 Pro, infatti, ci sarebbe anche la variante 9 Pro XL, caratterizzata da uno schermo maggiorato (6,24″, 6,34″ e 6,73″).

