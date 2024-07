Rivoluzione Galaxy S25: Samsung potrebbe dire addio a un modello

Rivedere la propria strategia di diversificazione dei modelli è un qualcosa che aziende come Samsung sono solite fare di tanto in tanto, e pare che possa accadere con la serie Galaxy S25. È dal 2020 che l’azienda sud-coreana propone i suoi flagship in tre versioni: base, Plus e Ultra, anche se già nel 2019 la serie S10 aveva un terzo modello 5G dalle specifiche più avanzate. Da allora è sempre stato così, ma nel 2024 si vocifera che la famiglia S potrebbe scendere da tre a due modelli.

La serie Samsung Galaxy S25 potrebbe arrivare non più in tre ma in due modelli

Esplorando il database IMEI, i ragazzi di Android Authority hanno scoperto qualcosa di imprevisto. Al suo interno è possibile scovare Samsung Galaxy S25 (SM-S931B/DS) e Samsung Galaxy S25 Ultra (SM-S938B, SM-S938U, SM-S938N e SM-S9380) ma niente Samsung Galaxy S25+. È ancora presto per affermarlo con totale certezza, ma sulla base di queste informazioni la compagnia potrebbe aver deciso di ridimensionare la gamma, eliminando il modello Plus.

Non è la prima volta che compare questo tipo di rumor: se ne parlava già con la serie S24, eventualità che però non ha trovato effettivo riscontro, essendo che S24+ esiste. È però risaputo che il modello Plus è quello meno venduto: i dati di vendita ci dicono che S23+ è stato acquistato meno di S23 ed S23 Ultra, un trend che quasi sicuramente si rispecchia anche con le altre generazioni.

Nonostante possa sembrare che i modelli di fascia alta siano aumentati, nel 2019 avevamo S10, S10+, S10 5G ma anche Note 10 e Note 10+, con la serie Note che venne assorbita da quella S, con l’Ultra che ne ha ereditato la S Pen; da 4/5 top di gamma si passò quindi a 3, ma negli ultimi anni si sono aggiunti anche i pieghevoli Z Fold e Z Flip. Inoltre, S24 ed S24+ sono praticamente lo stesso telefono ma con dimensioni diverse, pertanto vien da sé che il modello Plus provochi una certa ridondanza.

Le voci di corridoio parlano di una serie Samsung Galaxy S25 che potrebbe comportare una serie di modifiche non di poco conto, non soltanto per l’eliminazione di un modello ma anche per la possibilità che l’Exynos 2500 si riveli un flop ancor prima di esordire.

Sai che siamo anche su WhatsApp? Iscriviti subito ai canali di GizChina.it e GizDeals per restare sempre informato sulle notizie del momento e sulle migliori offerte del web!

⭐️