Recensione ASUS Zenbook S14: un connubio di stile e potenza

Da quando l’intelligenza artificiale è sulla bocca di tutti, in ogni settore dell’elettronica non si sente parlare di altro: dopo aver visto negli utlimi mesi smartphone con le più strambe funzionalità condite da un pizzico di intelligenza artificiale, anche il settore dei computer è rimasto coinvolto.

Qualche settimana fa abbiamo approfondito per primo il nuovo Samsung Galaxy Book 4 Edge, tra i primi Copilot+ PC ad arriva in Italia; adesso è il turno, invece, del nuovo ASUS Zenbook S14, prodottino dal classico stile indiscutibile e realizzato con la solita cura che da sempre contraddistingue i prodotti ASUS. Ve ne parliamo nella nostra recensione.

Recensione ASUS Zenbook S14

Design e materiali

Il design dell’ASUS Zenbook S14 colpisce immediatamente per la sua eleganza e raffinatezza, e non vi nego che per un istante ho pensato a quanto fosse “obsoleto” il design del mio Macbook Pro M1 Pro da 14″. Qui il dispositivo mantiene una linea estetica familiare alle linee Asus di sempre, ma integra alcuni dettagli estetici che ne aumentano la percezione di qualità premium: la novità principale in ambito costruzione è il materiale utilizzato per il coperchio, un ibrido tra alluminio e ceramica definito “Ceraluminim“. Questa combinazione di materiali offre una sensazione unica al tatto, simile alla porcellana ma con la robustezza del metallo: l’unico inconveniente che si porta dietro è che attira un po’ di impronte, ma questa colorazione chiara tuttavia è abbastanza furba, dunque non si vede evidenzia in modo marcato il problema.

Il logo ASUS, incorniciato da linee delicate, aggiunge un tocco di modernità alle linee; passando alla parte interna, invece, la scocca in alluminio grigio chiaro e una trama puntinata nella parte superiore, utili per la dissipazione del calore, danno un tocco di unicità al dispositivo, con delle linee non proprio scontate nel panorama dei notebook. Nonostante la leggerezza del dispositivo, il cui peso è pari a soli 1,2 kg, la struttura è solida, senza flessioni, segno di un’ottima qualità costruttiva, da sempre fiore all’occhiello dei dispositivi di casa ASUS.

La portabilità è uno dei maggiori punti di forza del notebook di ASUS: le dimensioni compatte pari a 310 x 214 x 13 mm, rendono Zenbook S14 perfetto per chi si sposta frequentemente e per chi vuole qualcosa di estremamente portabile, senza rinunciare ad una buona dose di potenza. Anche le porte a disposizione sono state una gran sorpresa, in relazione allo spessore così ridotto: sul lato sinistro troviamo due porte Thunderbolt 4, un jack audio da 3,5 mm e una porta HDMI 2.1 mentre sul lato destro, un’unica porta USB 3.2 Gen 2 Type-A completa il quadro.

Display

Il display da 14 pollici del Zenbook S14 è un vero piacere per gli occhi, ma anche questa non è una novità nei prodotti di ASUS; con una risoluzione di 2880 x 1800 pixel e un refresh rate massimo di 120 Hz, lo Zenbook S14 offre immagini nitide e fluide, una combinazione ideale per chi lavora con contenuti visivi o semplicemente per chi desidera un’esperienza di visione superiore. In questi giorni di prova l’ho portato con me un po’ in giro e durante la visione di contenuti multimediali il display ha brillato per la riproduzione dei colori: i toni accesi nei miei video di test in HDR risultavano vibranti e realistici, perfettamente adeguati al segmento di mercato in cui si inserisce questo notebook.

Tra le altre cose, non dimentichiamoci di avere a disposizione una copertura del 115,7% dello spazio DCI-P3 e dell’82% della gamma DCI-P3, valori che assicurano una fedeltà cromatica eccellente, utile soprattutto per lavori di grafica. Unico aspetto migliorabile è la luminosità massima, misurata in poco meno di 350 nit, inferiore per circa 100 nit al Macbook Air di ultima generazione, ad esempio. A tutto ciò non dimentichiamoci un dettaglio: parliamo comunque di un display touchscreen con una precisione impeccabile, motivo per cui una luminosità non eccellente gliela perdonerei tranquillamente.

Hardware e prestazioni

Il nuovo Asus Zenbook S 14 monta a bordo un processore Intel di ultima generazione, il Core Ultra 7 258V, abbinato alla GPU integrata Intel Arc Graphics 140V. La macchina supporta fino a 32 GB di RAM LPDDR5x-8533 (purtroppo non espandibile ulteriormente), come nel nostro modello di prova, e monta un SSD PCIe 4.0 da 1 TB, che garantisce trasferimenti veloci e stabili anche sotto carico prolungato. Il bello di ASUS, come già visto su altri modelli in passato, è racchiuso nel software proprietario per gestire le prestazioni tramite quattro profili Whisper, Standard, Performance e Full Speed. Durante i test, la modalità Standard ha offerto il miglior compromesso tra prestazioni e rumore, ma le modalità Performance e Full Speed si sono rivelate utili in situazioni di carico elevato, come il gaming.

Il processore Intel Core Ultra 7 258V della famiglia Lunar Lake rappresenta un’innovazione rispetto ai chip Meteor Lake, con una configurazione di 4 core Performance e 4 core Efficiency, ma senza hyperthreading. Questo ridimensionamento ha penalizzato le prestazioni multicore rispetto ai predecessori e ai concorrenti come i processori AMD Zen 5 e Snapdragon, ma parliamo solo di numeri, concretamente nulla di più.

La GPU Arc Graphics 140V, con 8 core Xe2 e un clock massimo di 1,95 GHz, si è dimostrata efficace per attività come l’editing video e il multitasking quotidiano. Per quanto riguarda il gaming, la Arc 140V vi permette di giochicchiare discretamente a titoli pesantucci come Cyberpunk 2077, a patto di ridurre i dettagli grafici. Le modalità Performance e Full Speed hanno migliorato significativamente il frame rate, mentre l’uso della tecnologia XeSS ha ulteriormente ottimizzato le prestazioni, pur con un leggero calo della qualità visiva.

Anche lui, come il Samsung Galaxy Book Edge 4 che abbiamo visto qualche settimana fa, rientra nella categoria dei Copilot+ PC, ovvero quei computer con hardware ottimizzato per l’esecuzione di funzionalità AI avanzate anche in locale, con l’ausilio di una NPU a 47 tops dedicata, per lo svolgimento di tutti i task con i vari ChatGPT e affini. In effetti la differenza è notevole in termini prestazionali, ma secondo me sarà necessario aspettare ancora un po’ affinchè tutte queste novità possano trovare un riscontro utile ed effettivo nell’utilizzo di ogni giorno.

Tastiera e touchpad

Tra tutti i notebook che ho provato di recente, penso che la tastiera dello Zenbook S14 sia quella che più mi abbia soddisfatto: la rifinitura soft-touch di ogni tasto è eccezionale, offre una sensazione al tatto unica, diversa dalla classica “freddezza” di un tasto tradizionale in plastica. Probabilmente a lungo andare potrebbe non rivelarsi la scelta giusta, soprattutto perchè di colore bianco, ma ora che è nuovo ed intonso, credo siano tra i più belli mai provati.

Poi c’è da dire che la tastiera offre una corsa dei tasti di 1,1 mm, non molto profonda, ma in ogni caso sufficiente per una digitazione confortevole e piacevole. I tasti, poi, sono retroilluminati con tre differenti livelli di luminosità, entrambi adeguati a seconda delle esigenze. Il touchpad, poi, anche lui è eccellente: occupa quasi tutta la larghezza del poggiapolsi, offrendo così un ampio spazio per i gesti multitouch. Anche se avrei preferito un feedback aptico, il click meccanico è comunque preciso e soddisfacente.

Autonomia

La durata della batteria da 72Wh dello Zenbook S14 è un altro dei suoi punti di forza; nei test effettuati il notebook riesce a superare ampiamente 10 ore di utilizzo continuo con riproduzione di video a massima luminosità, con rete Wi-Fi connessa e bilanciamento batteria in modalità alte prestazioni, che mai ho disattivato.

E’ vero che i dispositivi con architettura ARM del calibro di Macbook Air riescono afd offrire un’autonomia superiore, ma in fin dei conti una volta superate le canoniche 8 ore di autonomia, previste per una giornata intera di lavoro ipotetico, secondo me possiamo parlare tranquillamente di una batteria di tutto rispetto. I tempi per una ricarica completa con l’alimentatore incluso in confezione si aggiorano intorno alle due ore.

Prezzo e considerazioni

L’Asus Zenbook S 14 (UX5406), nella configurazione con Intel Core Ultra 7 258V, 32 GB di RAM LPDDR5x e una GPU integrata Arc Graphics 140V, si posiziona a un prezzo di listino intorno ai 1899 euro, cifra importante e che, come spesso accade con ASUS, difficilmente soggetta a sconti nel breve periodo. Tuttavia, al di là del prezzo, questo ultrabook rappresenta una soluzione elegante e potente per chi cerca un equilibrio tra prestazioni e portabilità.

La vera novità di questo modello risiede nei nuovi processori Intel Lunar Lake, e sebbene il Core Ultra 7 258V non eccelle in ambito multi-core rispetto ai precedenti Meteor Lake o ai rivali di AMD e Qualcomm, il boost nelle performance single-core lo rende ideale per attività quotidiane e produttività leggera. Chi dovrebbe considerare questo laptop? È la scelta perfetta per chi cerca un dispositivo ultra-portatile, con un display eccezionale e prestazioni più che adeguate per lavoro d’ufficio, studio e attività creative leggere. È inoltre una buona opzione per chi vuole godere di un sistema Windows completo, senza compromessi sul design o sulla qualità costruttiva.

